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台灣將開獎？川普親自更新關稅進度 明確點出「1條件」

2025/07/16 09:18

美國總統川普上任後，祭出關稅等多項措施。（路透資料照）美國總統川普上任後，祭出關稅等多項措施。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普美東時間15日表示，政府正在處理約5至6個貿易談判，預計其中2至3項可望在8月1日前簽成，但是對方必須開放市場。

川普接受媒體訪問，被記者問及在8月1日前還會宣布多少協議時，川普表示：「我們正在處理大約5、6個，也許會有其中2、3個真正簽成。你要找懂得談判的人才行。我們堅持對方必須開放市場，這是大事。」

川普提到，先前收到稅務通知的貿易夥伴將從8月1日起開始繳納關稅。

川普舉例，印尼向美國開放整個市場，「像印尼總統，他很棒，我們和他談成了很棒的協議，他們把整個國家市場對美國打開。以前我們根本進不去。我想印度也可能有類似的結果，還有其他幾個國家。」

他還說，日本等國家，美國寄出信件後對方未必會真正開放市場，「所以我們可能就只停留在信件上。」川普強調，寄出的每封信都是種協議，南韓則可能願意在收到信件後，繼續進行進一步談判。

川普還對8月1日作出解釋，表示：「從那天開始，他們必須開始支付數十億美元的關稅」。川普表示，關稅政策將使美國收回資金，「我們已經開始拿回這些錢。」

他最後透露，新一波關稅預計月底啟動，「我們會先從低關稅開始，藥廠和半導體業會先適用，因為他們能賺錢、同時支付關稅，這會讓生產回到美國。」

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