黃金小跌 重返「這價格」解答出爐？

週二（15日）黃金價格下跌。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場參與者等待關稅的更新，同時通膨報告顯示上個月美國消費者價格符合普遍預期的成長，週二（15日）黃金價格下跌，而分析師認為，現在需要1個新的動力，推動金價回升至3400美元以上。

《路透》報導，現貨黃金下跌0.5%，至每盎司3328.06美元；黃金期貨下跌0.7%，至每盎司3336.7美元。

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Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「我認為市場將繼續關注關稅問題，這將支撐金價，我仍然看好黃金，儘管我們目前處於5月中旬以來的區間波動範圍內。」

上週末，美國總統川普威脅要提高關稅，其中對來自歐盟和墨西哥的進口產品徵收30%的關稅，另外根據最報導，川普宣布對印尼徵收19%關稅，但要求印尼不對美國產品徵收任何關稅，且印尼方還同意購買價值150億美元（約新台幣4410億元）的美國能源產品、45億美元（約新台幣1323億元）的美國農產品和50架波音飛機，其中許多是777型飛機，但沒有具體說明購買的具體時間。

另外週二公佈的數據顯示，美國消費者物價指數（CPI）上月漲0.3%，符合預期，5月小漲0.1%。這是1月以來的最大漲幅。

川普在「真相社交」（Truth Social）上發文稱，由於消費者物價低迷，聯準會應該降低利率。他一段時間以來一直堅持降息。數據公佈後，交易員繼續押注聯準會可能在9月開始削減短期借貸成本。

獨立金屬交易員Tai Wong表示：「說實話，金價應該會更加堅挺，這似乎強化了這樣一種觀點：我們需要1個新的動力，推動金價回升至3400美元以上。」

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