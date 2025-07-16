英央行總裁警告：關稅戰將分裂經濟 衝擊全球家庭

英國央行（BOE）總裁貝利（Andrew Bailey）。（歐新社）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國央行（BOE）總裁貝利（Andrew Bailey）表示，美國總統川普（Donald Trump）向全球其他國家發起貿易戰是解決經濟失衡的「錯誤做法」，提高關稅恐導致全球經濟分裂，並對經濟活動造成壓力，同時將損害家庭利益。

綜合外媒報導，貝利在倫敦市長官邸（Mansion House）的年度演說中呼籲各國加強合作，特別是美國與中國，以解決正在扭曲經濟，導致政治緊張局勢升級的「不可持續」貿易、金融失衡問題。

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貝利指出，要怎麼協調開放的世界經濟與國家利益是一個存在已久的問題，無論其中一方如何佔據主導地位，強加的規則都不是實現持續穩定的良方。

川普近日剛威脅要對墨西哥和歐盟進口的商品徵收30％，目前華府也已對中國加徵30％的關稅，並對全球幾乎所有進口商品徵10％基準關稅。經濟學家警告，這些關稅將拖累全球經濟成長。

川普試圖利用關稅，將製造業帶回美國本土，但貝利警告，這項計劃恐適得其反。提高關稅可能會分裂世界經濟，進而減少經濟活動。貝利指出，所有人現在面臨的關鍵挑戰是促進世界經濟成長，「不斷做大蛋糕」以支持大眾的生活水準，就是這麼簡單。

最近被任命為國際組織金融穩定委員會（Financial Stability Board，FSB）主席的貝利表示，中國和美國是問題的核心，佔全球經常帳失衡的近40％。

美國存在經常帳赤字，進口額大於出口額，由於美元的國際準備貨幣地位，在資本流入的支持下，美國存在巨額預算赤字；中國則相反，由於社會安全網薄弱，且大量投資海外，導致中國國內儲蓄過剩，出現貿易順差。

貝利也提到，美國貿易戰在經濟上也是不連貫的，華府需要解釋，他如何其內部失衡是可持續的，外部失衡卻不是。而北京則需要解釋，他們將如何應對持續出現的國內消費疲軟問題。貝利認為，更好的辦法是利用國際貨幣基金（IMF）、世界貿易組織（WTO）等多邊機構來重新平衡貿易和金融體系，更強大的全球機構攜手合作，將有助於改善現況。

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