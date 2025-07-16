晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英央行總裁警告：關稅戰將分裂經濟 衝擊全球家庭

2025/07/16 11:05

英央行總裁警告：關稅戰將分裂經濟 衝擊全球家庭英國央行（BOE）總裁貝利（Andrew Bailey）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國央行（BOE）總裁貝利（Andrew Bailey）表示，美國總統川普（Donald Trump）向全球其他國家發起貿易戰是解決經濟失衡的「錯誤做法」，提高關稅恐導致全球經濟分裂，並對經濟活動造成壓力，同時將損害家庭利益。

綜合外媒報導，貝利在倫敦市長官邸（Mansion House）的年度演說中呼籲各國加強合作，特別是美國與中國，以解決正在扭曲經濟，導致政治緊張局勢升級的「不可持續」貿易、金融失衡問題。

貝利指出，要怎麼協調開放的世界經濟與國家利益是一個存在已久的問題，無論其中一方如何佔據主導地位，強加的規則都不是實現持續穩定的良方。

川普近日剛威脅要對墨西哥和歐盟進口的商品徵收30％，目前華府也已對中國加徵30％的關稅，並對全球幾乎所有進口商品徵10％基準關稅。經濟學家警告，這些關稅將拖累全球經濟成長。

川普試圖利用關稅，將製造業帶回美國本土，但貝利警告，這項計劃恐適得其反。提高關稅可能會分裂世界經濟，進而減少經濟活動。貝利指出，所有人現在面臨的關鍵挑戰是促進世界經濟成長，「不斷做大蛋糕」以支持大眾的生活水準，就是這麼簡單。

最近被任命為國際組織金融穩定委員會（Financial Stability Board，FSB）主席的貝利表示，中國和美國是問題的核心，佔全球經常帳失衡的近40％。

美國存在經常帳赤字，進口額大於出口額，由於美元的國際準備貨幣地位，在資本流入的支持下，美國存在巨額預算赤字；中國則相反，由於社會安全網薄弱，且大量投資海外，導致中國國內儲蓄過剩，出現貿易順差。

貝利也提到，美國貿易戰在經濟上也是不連貫的，華府需要解釋，他如何其內部失衡是可持續的，外部失衡卻不是。而北京則需要解釋，他們將如何應對持續出現的國內消費疲軟問題。貝利認為，更好的辦法是利用國際貨幣基金（IMF）、世界貿易組織（WTO）等多邊機構來重新平衡貿易和金融體系，更強大的全球機構攜手合作，將有助於改善現況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財