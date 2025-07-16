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輝達財報再寫神話？專家曝H20晶片輸中解禁「有多賺」

2025/07/16 11:19

輝達表示已獲美國批准恢復在中國的H20 AI晶片銷售。（路透資料照）輝達表示已獲美國批准恢復在中國的H20 AI晶片銷售。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達表示已獲美國批准恢復在中國的H20 AI晶片銷售，針對這個消息，華爾街分析師指出，輝達在明（2026）年營收成長有機會從目前的25%上升至30至35%。

Deepwater Asset Management管理合夥人Gene Munster在X上發文，表示輝達恢復對中國供應H20晶片對業績意味著，華爾街方面有可能將輝達營收目標上調15%。然而，目前在40位分析師中，其實已有部分人士在先前預測中，已將H20晶片重返中國市場的貢獻納入考量。

Gene Munster再指出，由於H20晶片銷往中國解禁，華爾街應該會對輝達在2026年營收成長率預估數值，從原本的25%上調到30%至35%。

輝達曾預估，本季（5月到7月）因H20晶片受到相關管制，將損失高達80億美元（約新台幣2348億元）營收，但隨著H20恢復供貨，本季相關損失有機會大幅收斂。

針對此消息，根據中國官媒央視報導，黃仁勳對於這個消息感到相當欣喜，非常期待能很快發貨，也非常高興有這好的消息。

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