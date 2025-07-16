加速稀土「去中國化」! 蘋果砸146億元投資美國供應鏈

中美稀土地緣博弈升溫之際，蘋果砸5億美元投資美國稀土供應鏈。（路透，示意圖）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中在關鍵金屬角力持續升溫，繼美國五角大廈破天荒入股稀土礦商MP Materials 15%的股份後，蘋果（Apple）也出手了，打算強化美國供應鏈自主性。根據《彭博》報導，蘋果已與美國稀土公司 MP 簽訂總額達5億美元（約新台幣146.8億元）的長期供應協議，將在美國本土採購釹磁鐵等稀土關鍵材料，並於德州合作設立新廠，專門生產蘋果產品所需的磁鐵元件。

蘋果週二在1份聲明中表示，兩家公司將合作在加利福尼亞州芒廷帕斯建立1條尖端稀土回收生產線，並開發新型磁鐵材料和創新加工技術，以提高磁鐵性能。

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專家指出，此舉不僅有助於蘋果在製造上「去中國化」，也為其承諾的「4年內投資美國5000億美元（約新台幣14.68兆元）」計畫添上重要1筆。預計新工廠將創造數十個研發與製造職缺，並強化稀土回收與新材料研發能力。

這項合作緊扣美國政府對稀土戰略的積極部署。美國五角大廈上週宣布投資 MP 4億美元（約新台幣117.4億元），協助其擴充磁鐵產能，支援軍工與高科技應用，同時由摩根大通與高盛提供10億美元（約新台幣293.7億元）建廠融資。此輪布局意在打破中國長期壟斷全球稀土供應的局面。

《彭博》指出，全球對中國稀土永磁體的依賴已成為中美貿易戰的導火線。稀土永磁體體積雖小，但威力龐大，廣泛應用於消費科技、汽車、風力渦輪機和戰鬥機等各領域。川普政府對中國徵收145%的關稅，並宣稱自己佔上風後，但北京卻以禁止稀土出口扭轉了該局勢。

據報導，MP Materials是目前美國唯一擁有稀土礦場的業者，旗下位於加州的 Mountain Pass 礦場涵蓋開採與處理設施，是美國推動本土稀土供應鏈的核心力量。

受國防部與蘋果交易的影響，MP的股價一路飆升，過去1週上漲了近100%。

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