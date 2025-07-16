債蛙哭哭！華爾街看衰押注30年美債殖利率飆5.3％刷18年新高

華爾街看衰押注30年美債殖利率飆5.3%刷18年新高（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔心關稅引發的通膨風險以及全球一些最大經濟體增加政府支出，週二（15日）30年美債殖利率突破5%後，華爾街約有1000萬美元（約新台幣2.93億元）押注5週內，殖利率將飆至5.3%，創2007年來新高。

彭博報導，美債市場正在形成看跌基調，在摩根大通公司的最新財資客戶中調查，投資者的凈多頭部位縮水了5個百分點至6週內最低。這與美國政府債務的拋售壓力相吻合，在6月消費者價格數據未能緩解對貿易稅影響的擔憂後，美國政府債務的拋售壓力週二有所回升，30年期殖利率突破5%，收5.018%。

請繼續往下閱讀...

週二30年期美債殖利率自6月初以來首次攀升至5%以上，並且從期權投注中可以看到，綜合溢價約為1000萬美元，目標是在大約5週內躍升至5.3%左右，這是自2007年以來，長期債券的利率就沒有那麼高。

報導指出，在本週日本長期政府債務暴跌之後，人們對美國30年期國債的新1輪焦慮，因為投資者為即將到來的週日上議院選舉後，增加財政刺激的前景做好準備。

隨著30年期國債殖利率回升至5%的水準，期權偏度已經翻轉，因此對沖更大規模長期債券拋售的溢價達到約1個月來的最高水準。

在截至7月8日1週內，資產管理公司增加了曲線長端的凈多頭部位，本週資產管理公司在長期債券和超長期債券期貨的凈多頭部位中每基點增加了630萬美元（約新台幣1.84億元）的風險。與此同時，對沖基金以每基點430萬美元（約新台幣1.25億元）的風險覆蓋2年期和5年期票據期貨的凈空頭部位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法