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世界第2大富豪易主！受益輝達H20解禁 甲骨文埃里森身價暴增超車札克伯格

2025/07/16 12:19

世界第2大富豪易主，受益輝達H20解禁，甲骨文埃里森身價暴增超車札克伯格。（法新社）世界第2大富豪易主，受益輝達H20解禁，甲骨文埃里森身價暴增超車札克伯格。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於輝達H20銷中晶片解禁，不僅輝達執行長黃仁勳身價一夜暴增56.9億美元（約新台幣1667.17億元），甲骨文創辧人埃里森身價更暴增47.1億美元（約新台幣1380.03億元），來到2510億美元（約新台幣7.35兆），成功超躍Meta執行長札克伯格，首次成為全球第2大富豪。

彭博報導，隨著投資者紛紛湧入人工智慧（AI）股票，甲骨文一直是關鍵的贏家，自ChatGPT於2022年11月向公眾發佈以來，甲骨文股價幾乎上漲了2倍，而從4月下旬以來，隨著計算供應商的收入激增，並簽署了關鍵合作夥伴關係，甲骨文股價上漲了90%以上。

週二在美國政府將允許包括輝達和超微在內的晶片製造商，向中國出口一些半導體，激勵AI股勁揚，而甲骨文股價也上漲了2.4％來到234.96美元，由於埃里森超過80％的財富來自甲骨文股票和期權，受惠股價上揚，根據彭博億萬富翁指數，其身價一夜之間暴增47.1億美元，飆升至2512億美元，首次登上世界第2大富豪，成功超躍札克伯格。

而AI霸主黃仁勳的財富也因公司股票最近的上漲而得到提振，黃仁勳在上週五超越股神巴菲特（Warren Buffett），首次在彭博社富豪榜上排名第9，週二身價再增加56.9億美元，以1490億美元（約新台幣4.36兆）身價穩居第9大富豪。

至於全球最富有的人依舊是特斯拉執行長馬斯克，以3580億美元（約新台幣10.48兆）身價，穩居榜首。

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