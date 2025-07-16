要給中國用「次次次等貨」！解禁輝達H20晶片 美國有「這層盤算」

美國政府批准輝達（Nvidia）降規版AI晶片H20可銷往中國，引發市場議論。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府批准輝達（Nvidia）降規版AI晶片H20可銷往中國，引發市場議論，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（15日）表示，川普政府之所以改變立場，允許輝達對中國銷售 AI 晶片，是因為輝達並未輸出其最先進的技術，賣給中國的AI晶片是僅是「第4好」的產品，也就是「次次次等貨」。

《CNBC》報導，盧特尼克在接受採訪時，發表了上述言論，他說：「我們不賣最好的產品給他們，也不賣第2好的，甚至連第3好的都不賣。」他並指出，輝達要賣給中國的是「排名第4好」的晶片。

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盧特尼克表示，恢復 H20 晶片對中國銷售，與稀土磁鐵交易有關。他並稱，讓中國企業持續使用美國技術，符合美方利益，因為這將促使中國持續依賴美國的技術堆疊（Technology Stack），他說：「「那顆『第4好』的晶片，我們就是要讓中國用它」、「我們希望中國繼續依賴美國的技術堆疊，因為他們目前仍然離不開它。」。

盧特尼克認為，中國其實完全有能力自製晶片，「所以我們要保持領先，讓他們繼續買我們的晶片。」盧特尼克更稱：「你要賣給中國市場足夠的量，讓他們的開發者沉迷於美國的技術堆疊，這就是我們的策略。」

輝達週一（14日）晚間表示，在川普政府批准必要的出口許可後，預計將很快恢復向中國銷售其 H20 晶片，

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