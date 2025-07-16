晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

要給中國用「次次次等貨」！解禁輝達H20晶片 美國有「這層盤算」

2025/07/16 08:10

美國政府批准輝達（Nvidia）降規版AI晶片H20可銷往中國，引發市場議論。（法新社）美國政府批准輝達（Nvidia）降規版AI晶片H20可銷往中國，引發市場議論。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府批准輝達（Nvidia）降規版AI晶片H20可銷往中國，引發市場議論，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週二（15日）表示，川普政府之所以改變立場，允許輝達對中國銷售 AI 晶片，是因為輝達並未輸出其最先進的技術，賣給中國的AI晶片是僅是「第4好」的產品，也就是「次次次等貨」。

《CNBC》報導，盧特尼克在接受採訪時，發表了上述言論，他說：「我們不賣最好的產品給他們，也不賣第2好的，甚至連第3好的都不賣。」他並指出，輝達要賣給中國的是「排名第4好」的晶片。

盧特尼克表示，恢復 H20 晶片對中國銷售，與稀土磁鐵交易有關。他並稱，讓中國企業持續使用美國技術，符合美方利益，因為這將促使中國持續依賴美國的技術堆疊（Technology Stack），他說：「「那顆『第4好』的晶片，我們就是要讓中國用它」、「我們希望中國繼續依賴美國的技術堆疊，因為他們目前仍然離不開它。」。

盧特尼克認為，中國其實完全有能力自製晶片，「所以我們要保持領先，讓他們繼續買我們的晶片。」盧特尼克更稱：「你要賣給中國市場足夠的量，讓他們的開發者沉迷於美國的技術堆疊，這就是我們的策略。」

輝達週一（14日）晚間表示，在川普政府批准必要的出口許可後，預計將很快恢復向中國銷售其 H20 晶片，

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財