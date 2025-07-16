晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普又開獎！印尼稅率19％ 還須大採購「這麼多」商品

2025/07/16 06:45

美國總統川普週二宣布，與印尼總統通話後，已達成貿易協議。（路透）美國總統川普週二宣布，與印尼總統通話後，已達成貿易協議。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普7月7日起陸續向全球25個貿易夥伴發出關稅信，他週二（15日）宣布，與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）通話後，已達成貿易協議，美國將對從印尼進口產品徵收19％的關稅，但要求印尼不對美國產品徵收任何關稅。印尼政府尚未發布聲明。

綜合外媒報導，印尼原先面臨32％的對等關稅，川普週二在白宮橢圓形辦公室外表示：「他們（指印尼）將支付19％的關稅，而我們一分錢也不付......我們將完全進入印尼市場，我們即將宣布幾項類似的協議。」

川普隨後也在其社群平台「真相社交」（Truth Social）上表示，印尼已同意購買價值150億美元的美國能源產品、45億美元的美國農產品和50架波音飛機，其中許多是777 型飛機，但沒有具體說明購買的具體時間。

在離開白宮前往匹茲堡參加峰會之前，川普表示，「印尼的銅以優質聞名，我們將使用這種銅」。這可能意味著，川普若自8月1日起對所有進口銅徵收50％的關稅，那麼印尼的銅可能會面臨較低的關稅。

印尼與美國的貿易總額在2024年略低於400億美元，未進入前15名，但一直在增加。去年美國對印尼的出口成長3.7％，而從印尼的進口成長了4.8％，導致貿易逆差接近180億美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財