川普又開獎！印尼稅率19％ 還須大採購「這麼多」商品

美國總統川普週二宣布，與印尼總統通話後，已達成貿易協議。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普7月7日起陸續向全球25個貿易夥伴發出關稅信，他週二（15日）宣布，與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）通話後，已達成貿易協議，美國將對從印尼進口產品徵收19％的關稅，但要求印尼不對美國產品徵收任何關稅。印尼政府尚未發布聲明。

綜合外媒報導，印尼原先面臨32％的對等關稅，川普週二在白宮橢圓形辦公室外表示：「他們（指印尼）將支付19％的關稅，而我們一分錢也不付......我們將完全進入印尼市場，我們即將宣布幾項類似的協議。」

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川普隨後也在其社群平台「真相社交」（Truth Social）上表示，印尼已同意購買價值150億美元的美國能源產品、45億美元的美國農產品和50架波音飛機，其中許多是777 型飛機，但沒有具體說明購買的具體時間。

在離開白宮前往匹茲堡參加峰會之前，川普表示，「印尼的銅以優質聞名，我們將使用這種銅」。這可能意味著，川普若自8月1日起對所有進口銅徵收50％的關稅，那麼印尼的銅可能會面臨較低的關稅。

印尼與美國的貿易總額在2024年略低於400億美元，未進入前15名，但一直在增加。去年美國對印尼的出口成長3.7％，而從印尼的進口成長了4.8％，導致貿易逆差接近180億美元。

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