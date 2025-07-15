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中國Q2經濟成長5.2％ 醫生夫妻大喊無感、怨生活壓力沉重

2025/07/15 21:42

中國第二季GDP成長率和6月規模以上工業增加值都優於預期，但社會消費品零售增幅低於5月，房地產相關數據更進一步惡化，有中國民眾直言，對GDP 數據無感，生活壓力依舊沉重。（法新社）中國第二季GDP成長率和6月規模以上工業增加值都優於預期，但社會消費品零售增幅低於5月，房地產相關數據更進一步惡化，有中國民眾直言，對GDP 數據無感，生活壓力依舊沉重。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局7月15日公布一系列經濟數據，呈現好壞參半，第二季GDP（國內生產總值）成長率和6月規模以上工業增加值都優於預期，但社會消費品零售增幅低於5月，房地產相關數據更進一步惡化，有中國民眾直言，對GDP數據無感，生活壓力依舊沉重。

中國國家統計局表示，第二季GDP成長率達5.2%，優於市場預估的5.1%，但低於第一季的5.4%，主要因為出口商趁美中貿易休兵提前出貨，導致出口動能回升。但分析師預計下半年經濟將轉弱，因出口動能放緩，價格持續下跌，消費信心依舊低迷。

銀保資產管理公司首席經濟學家張志威表示：「第二季中國達成逾5%的成長目標，部分是因為出口商提前出貨，第一季和第二季都超越5%成長目標，讓北京當局有容忍下半年成長放緩的餘裕。」

其他公布的經濟數據凸顯中國消費者面臨的壓力。儘管６月規模以上工業增加值年增6.8%，優於市場預估的6.2%，但社會消費品零售總額放緩至4.8%，低於5月的6.4%，創今年1至2月以來最低。

中國房價持續下跌，也令消費者信心難以提振。6月70大城市新屋價格較5月下降0.27%，為8個月來最大降幅；二手住宅（中古屋）價格月跌0.61%，為去年9月以來最大跌幅。

在深圳租屋的30歲女醫生Mallory Jiang表示，她和先生的對GDP成長數字無感，因為今年兩人的工資被調降了。她說：「我們兩人擔任醫生的收入都減少了，仍不敢買公寓，且正在削減支出：搭乘公共交通、在醫院餐廳吃飯或在家開伙，我的生活壓力仍非常高。」

分析師表示，光憑刺激措施可能不足以處理中國持續惡化的通縮壓力。中國6月生產者物價指數（PPI）年跌3.6%，創2023年7月以來最大，也較5月的下跌3.3%擴大，且為連續第33個月下跌。

凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃梓純表示，中國的GDP數據誇大了實際成長力道，由於下半年經濟成長預計放緩，加上先前財政刺激措施的支持力道將式微，下半年GDP成長率可能進一步放緩。

根據《路透》調查，分析師預估中國今年第三季GDP成長率將放緩至4.5%，第四季再降至4%，凸顯川普關稅措施的衝擊，全年GDP成長率4.6%，低於中國官方設定的5%目標，而且2026年全年GDP成長率將進一步放緩至4.2%。

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