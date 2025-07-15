台積電是隱藏的便宜股 外媒：股價被低估不會持續太久

投資專家表示，台積電股價被低估，但這種情況不會持續太久。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國標準普爾500指數和那斯達克指數目前在歷史高點附近，圍繞人工智慧（AI）的樂觀論調推動股價一路飆升，評估台積電的長期成長前景和當前的估值趨勢下，投資專家史巴塔克（Adam Spatacco）在The Motley Fool撰文表示，台積電股價被低估，但這種情況可能不會持續太久。

史巴塔克認為台積電目前的股價合理，並且認為在目前眾多高估的成長型股票中，台積電是一股隱藏的便宜股。對於著眼於長期投資的投資者來說，這是一個極具吸引力的買入並持有機會。

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被稱為圖形處理單元（GPU） 的晶片組能夠並行運行複雜的演算法，幫助企業更有效率地在眾多生成式人工智慧應用中取得突破。目前，輝達和超微是GPU設計的兩大市場領導者。此外，博通等公司還提供為資料中心配備最先進的人工智慧架構所需的大量網路基礎設施設備和服務。

台積電上述AI晶片設計公司的幕後推手。根據TrendForce的數據，台積電佔據全球晶圓代工市場68%的占額。據 Market.us稱，到2033年，半導體總目標市場預計將達到 9960億美元。Market.us 繼續預測，半導體代工市場將在2024年至2033年期間實現8.5% 的複合年增長率 （ CAGR ），到下一個十年初達到2760億美元的規模。

這些長期趨勢對台積電來說都是利好，因為晶片需求的成長將直接推動該公司的代工業務。根據上述數據，華爾街分析師預計，隨著台積電尋求利用不斷增長的基礎設施支出，其未來幾年的收入和利潤將繼續加速成長。

台積電的預期本益比為24.3倍，與許多其他領先的晶片股相比，其股價明顯被低估折讓。輝達、超微和博通等公司嚴重依賴台積電的服務，但市場對這些業務的估值卻高於台積電。

台積電憑藉其市場領先地位，成為晶片製造和代工服務領域的王者。此外，來自雲端超大規模資料中心的資本支出不斷增加，以及資料中心基礎設施的持續投資，顯示晶片需求仍然強勁。因此，台積電對其未來成長前景具有很高的可預見性。

儘管台積電的估值高於歷史平均水平，但仍遠低於2024年下半年的水平。不過，與其相比，其成長前景在過去幾個月有所增強。基於這些原因，它可能不會再被忽視太久。

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