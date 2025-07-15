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產後無法工作欠67萬卡費！求助ChatGPT一句話「30天還一半債務」

2025/07/15 20:31

美國一名女子求助ChatGPT還掉一半卡債。（示意圖，路透）美國一名女子求助ChatGPT還掉一半卡債。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，越來越多人在工作、生活上善用AI進行輔助，能提升效率、有效完成任務。然而，在美國有一名女子生下女兒後罹患產後憂鬱，無法回到職場工作的狀況下，讓她欠了2.3萬美元（約新台幣67.2萬元）的信用卡費，她向ChatGPT尋求幫助，沒想到30天內透過簡單的技巧，讓她成功還清一半債務。

《紐約郵報》報導，35歲的女子艾倫（Jenn Allan）是一名來自德拉瓦州的房地產經紀人，她曾在2023年經歷一場「創傷性」生產，不但女兒被送進新生兒加護病房，自己也因為產後憂鬱症被迫暫停工作，生活開銷加上龐大醫療費用，她迅速累積了2.3萬美元（約新台幣67.2萬元）的信用卡費。

今年5月，走投無路的艾倫決定向AI尋求幫助，她向ChatGPT輸入「我有信用卡費，不知道總共欠多少，但我知道自己必須做點什麼，可是我不知道從哪裡開始。」ChatGPT建議她先用Google試算表製作一份「債務還款追蹤表」來釐清自己究竟欠了多少錢。接著設定一個為期30天的挑戰計劃，要求她在1個月內，必須每天設法完成一項任務。

這些任務包含要求取消1項沒在使用的訂閱服務、或是在網路賣場上出售物品、在舊沙發或是錢包中尋找零錢，甚至要她去賣血，艾倫表示「有些方法馬上就讓我賺到錢，而且讓我每天都對自己有所交代、持續行動」，除了30天的挑戰外，ChatGPT還幫她發掘各種可賺外快的副業機會，甚至提供居家料理的靈感，幫助她省下餐費。

在ChatGPT的協助下努力執行計畫，艾倫截至今年7月，已成功還清1.2萬美元（約新台幣35萬元）的債務。

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