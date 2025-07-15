敦吉上半年獲利2.99億元 每股稅後盈餘2.77元

敦吉董事長暨總經理鍾元凱。（敦吉提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕敦吉（2459）今公布第二季稅後淨利為1.54億元，季成長8%，上半年稅後淨利為2.99億元，年減3%，每股稅後盈餘為2.77元。

敦吉第二季營收為11.78億元，季增1%、年減7%；毛利率25.45%，持續維持20%以上；稅後淨利為1.54億元，季增8%、年微幅成長。

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敦吉上半年累計營收為23.5億元，年減10%，前三大產品線營收占比以音圈馬達22.3%居最高、連接器8.46%、繼電器6.37%。毛利率24.8%，營業利益為2.65億元，稅前淨利為3.76億元，稅後淨利為2.99億元，每股稅後盈餘為2.77元。

敦吉表示，受到新台幣升值影響，去年同期製造及驗證事業群客戶需求較佳，使得去年上半年基期墊高，進而反映出今年同期營收呈現年減態勢。製造事業群受音圈馬達產品銷售趨緩影響，整體營收表現承壓；驗證事業群的電波暗室工程服務減少，營收略有下滑；通路事業群營收呈現成長，電子標籤用IC新導入代理產品，已開始逐季放量出貨，帶動營收挹注，數位相機模組（DSC）年增幅達14倍以上，展現強勁成長潛力，智慧穿戴產品（SMART WEAR）年增幅達18倍以上，持續放量成長，市場需求明顯擴大。

敦吉表示，隨著AI與高效能運算市場快速發展，驗證事業群於今年6月完成場地擴充大功率產品例如AI 伺服器測試能量，為切入高階應用市場奠定關鍵基礎。預期開啟全新營運動能，將進一步推升驗證事業群的營收與獲利貢獻。

展望未來營運，敦吉製造事業群在四面向持續推展，擴大經濟規模例如增加繼電器代工品項，LY型繼電器量產、創造產品價值賦能集成式音圈馬達部品量產能力、開發新產品、提升市占率。

敦吉驗證事業群持續觀察汽車領域中的 V2I、V2V、V2P、V2N 的應用發展趨勢，積極投入車載電子產品的EMC & RF檢測能力，並關注下一代通訊新技術如6G手機、低軌衛星通訊及Wi-Fi 8等檢測領域，另擴增台灣除濕機產品（可燃性冷媒）實驗室資質，也擴充申請中國伺服器產品CECP節能及CEL能效新標準認可實驗室資質。

敦吉通路事業群在『醫療產業』方面除導入CT用閃爍體及手持式超音波用I.C.外，導入醫用小型馬達及再生醫療相關耗材；在『AI應用市場』方面佈局無人機、機器人、Server Power市場等；在『材料供應』方面，佈局光學、車載、散熱、光纖、電池等應用；另外，因應萬物聯網時代積極代理及擴販各類相關產品，如通信模組、相機模組、各種機構式及微機電式傳感器（Sensor）。

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