反制川普關稅歐盟還有最大招 啟動「反脅迫」機制課徵服貿稅

歐盟除底定美國產品報復清單外，也考慮其他反制川普關稅的措施。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕為反制美國總統川普的30%新關稅，歐盟14日底定一份規模84億美元的美國產品報復清單，但此舉並非是歐盟的終極應對措施，華爾街日報報導，一些歐盟官員認為，應首度啟用「反脅迫」機制，對美國服務出口，比如金融服務、線上廣告等數位產品課徵關稅。

在川普12日將歐盟的對等關稅從4初的20%大幅調升至30%後，歐盟貿易首長塞夫科維奇（Maros Sefcovic）14日表示，此舉形同禁止大西洋兩岸的貿易。歐盟國家貿易部長當日在布魯塞爾會面，討論應對措施。

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在該會議上，各國代表確定美國產品報復清單，列入該清單的工業產品以飛機、機械與汽車為大宗，其次還包括醫療器材、電子設備、化學品與玩具、樂器等。清單還包含水果、蔬菜、葡萄酒、啤酒與烈酒。這份長達206頁的清單須獲27個歐盟成員國國會批准後才得以實施。

華爾街日報報導，相關官員也討論在什麼狀況下可啟動上述關稅，以及是否更進一步準備額外措施，亦即除了針對貨物貿易外，也對美國的服務出口課徵關稅或施加其他限制。

報導說，各國部長明確表示若無法在8月1日美國新關稅生效前與華府達成協議，須採取行動，透過所謂的再平衡措施來保護歐盟經濟。前北大西洋公約組織（NATO）秘書長、現任丹麥外長拉斯穆森（Lars Rasmussen）也直言，美國的30%關稅「絕對無法接受；有句老話，想要和平就得做好戰爭準備，現在我們就是這種情況」。

一些歐洲官員認為，展現歐盟實力的一種方式是透過「反脅迫」機制，該未曾動用的法律工具允許歐盟對美國服務出口課徵關稅。該機制也可限制美企在歐洲的智財權與加大美企參與公開招標的難度等。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟將持續談判至8月1日，反脅迫工具是為極端情況準備，「我們還沒到那步」。

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