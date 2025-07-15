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習近平救房市已沒招！6月70大城市新屋加速跌價

2025/07/15 19:26

儘管北京當局承諾要結束房地產市場持續下跌的走勢，從去年9月以來又陸續推出一系列刺激房市措施，但中國6月70大城市的新屋價格下跌速度加快，顯示上述措施依舊無效。（法新社資料照）儘管北京當局承諾要結束房地產市場持續下跌的走勢，從去年9月以來又陸續推出一系列刺激房市措施，但中國6月70大城市的新屋價格下跌速度加快，顯示上述措施依舊無效。（法新社資料照）

高嘉和／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管北京當局承諾要結束房地產市場持續下跌的走勢，從去年9月以來又陸續推出一系列刺激房市措施，但中國6月70大城市的新屋價格下跌速度加快，顯示上述措施依舊無效。

中國國家統計局7月15日公布的數據顯示，6月70個大城市新屋價格較5月下降0.27%，為8個月來最大降幅；二手住宅（中古屋）價格月跌0.61%，為去年9月以來最大跌幅。今年以來房價較去年同期下跌4.7%，開發商仍在奮力因應過剩的房屋庫存和沉重的債務負擔。

《彭博》報導，大華繼顯分析師劉潔琦和Damon Shen發布報告指出：「6月數據顯示，房市明顯疲軟，我們預計7月中共中央政治局會議宣布政策支持措施的可能性更高。」

中國國家統計局公布與房市有關的其他數據同樣令市場感到沮喪。6月新建住宅銷售年減12.6%，創今年以來最大降幅，今年前6個月新建住宅銷售額下降5.2%，跌幅大於前5個月的下降2.8%；今年前6個月房地產投資年減11.2%，創疫情爆發以來最大，也大於前5個月的下降10.7%。

此外，中國房地產巨擘萬科集團週二宣布，其上半年虧損上看120億元人民幣，令該公司股價一度重挫3.6%。

中國國務院總理李強在今年6月的國務院會議上再度承諾，要結束房地產市場的下滑勢頭。官媒《新華社》報導，中國國家主席習近平7月15日召開中央城市工作會議，呼籲加快推進房地產開發新模式，採取更有針對性的城市規劃和升級改造方式。中國高層在這場會議上強調，中國將穩步推進城中村和危舊房改造，目標在大城市改造100萬套危舊房。

去年9月中國高層在提出上述政策目標後，就公布一系列刺激計劃，但目前來看幾乎沒有什麼效果。高盛分析師７月25日發布報告指出，中國的房價在過去4年累計下跌20%，預期未來仍可能再下滑10%，直到2027年才有望見底。

部分經濟學家預計，北京當局暫時不會採取重大支持房市措施，以防8月12日美中關稅戰休兵日屆滿後，美中緊張局勢再度浮現。

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