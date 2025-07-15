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台積、英特爾和三星2奈米良率 現況和目標曝

2025/07/15 19:08

美國KeyBanc資本市場 （KeyBanc Capital Markets）發布一份分析報告，列出台積電、英特爾18A和三星在2奈米製程良率上的數據。（示意圖，路透）美國KeyBanc資本市場 （KeyBanc Capital Markets）發布一份分析報告，列出台積電、英特爾18A和三星在2奈米製程良率上的數據。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國KeyBanc資本市場 （KeyBanc Capital Markets）發布了一份分析報告，列出台積電、英特爾18A和三星在2奈米製程良率上的數據，分別為65%、55%和40%；台積電後續將攻上75%，英特爾挑戰65%至75%，但三星恐維持在40%。

分析師John Vinh領銜的詳細報告中，英特爾在2奈米製程良率方面的進步引起了廣泛關注。截至2025年中期，台積電的N2製程良率將超過其競爭對手，達到約65%。英特爾的18A良率緊隨其後，為55%，較先前報告的50%顯著提升。三星的SF2製程良率仍維持在40%左右，顯示仍面臨整合和缺陷密度的挑戰。

英特爾的路線圖涵蓋即將推出的Panther Lake處理器，計劃於2025年底在18A上量產。Vinh的預測表明，透過逐步優化製程和減少缺陷，英特爾可以將18A的良率提升到65%至75%的水平。這項改善軌跡將使英特爾的良率領先三星，但略低於台積電屆時N2接近75%的目標。

相較之下，三星的2奈米策略（SF2）尚未展現出顯著的良率提升。 SF2的產能約為40%，遠低於台積電和英特爾的基準水準。報告將此歸因於晶圓級缺陷問題以及EUV圖案化產能提昇放緩。三星的下一代2奈米繼任者路線圖（目前預計於2027年初推出）需要大幅提升良率才能維持競爭力。

台積電在維持代工領先地位的同時，也致力於提升N2的良率。根據公開揭露的消息，製程工程師正在研究多圖案EUV拼接和曝光控制，力求2026年將良率提升至接近75%。

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