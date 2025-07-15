蔡司深化Taiwan to Global策略 打造台灣人才生態系

德國光學品牌大廠蔡司近日特別舉辦科技新視界，人才創新大師論壇。（蔡司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕為迎接7月求職季，德國光學品牌大廠蔡司近日特別舉辦科技新視界，人才創新大師論壇，邀集產官學跨域領袖，聚焦探討未來科技人才培育與國際競爭力，並展現深耕台灣的關鍵成果與未來藍圖。自2018年進入台灣以來，蔡司已建立五大事業群、員工數成長逾三倍，並推動「Taiwan to Global」策略，未來10年，蔡司將投入百億元，打造結合在地優勢與全球視野的人才生態系，強化台灣在集團全球版圖中的關鍵典範地位。

蔡司表示，論壇呼應蔡司年度品牌主題 「Nobody Sees Like You 渲染視界 如你所見」，論壇邀集結多位橫跨產學界的重量級講者，包含蔡司台灣總經理章平達、看見 · 齊柏林基金會董事齊廷洹、宏碁智醫董事長連加恩、中央研究院院士葉鈞蔚，DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇，分享他們的職涯歷程與前瞻視野，激發新世代對未來職涯的想像與勇氣，鼓勵青年主動探索未知、開創視界。

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蔡司台灣總經理章平達分享，「Nobody Sees Like You 」是蔡司精神的最佳詮釋，相信再好的科技也需要人去實現價值。他身為來自新加坡藍領家庭的小孩，深知機會得來不易，也因此更懂得珍惜每一個1%的可能。就像在F1賽道上尋找超車縫隙，成功往往藏在最微小的機會裡。蔡司正是憑藉這樣的洞察與執行力，在全球市場持續創造突破。

看見‧齊柏林基金會董事齊廷洹分享，基金會自2018年成立以來，已完成50萬張數位影像與10萬張底片的典藏整理，致力於讓父親齊柏林的影像遺產，轉化為具影響力的環境教育資源。齊廷洹鼓勵新世代青年發展多元視角的觀察力與價值判斷力，「不只是看見，更要選擇看見什麼，如何看見，這是人才最重要的能力」，在未來的跨域世界中，能夠以影像、科技、文化或社會議題為起點，發展出創意解方與同理行動的青年，將是驅動社會變革的關鍵力量。

中央研究院院士、素有「高熵合金之父」之稱的葉均蔚院士，分享他如何從一個懷抱飛碟夢的大學生，開創出首個發源於台灣的新型合金材料。他說：「我們每個人其實都有35億歲的生命，而我們的生命線從未斷過」正因為生命如此珍貴，他鼓勵青年世代要勇敢築夢、堅持到底，即使質疑聲再大，也不要氣餒，因為「夢想沒有地圖，只要有心，一定可以走出自己的路」。

論壇中，DIGITIMES 暨 IC 之音董事長黃欽勇，深入剖析台灣科技產業如何在快速變動的地緣政治與技術格局中，持續保有無可取代的國際競爭力。他以「天地人」比喻當前局勢，指出美國為天、中國為地、台灣則是人，強調台灣雖地小人稠，卻因擁有強大的供應鏈整合能力與極高彈性的製造韌性，在全球科技產業中占據舉足輕重的地位。

面對AI時代浪潮，黃欽勇指出，所有的問題幾乎都可以找到答案，但最可怕的不是沒有答案，而是「問不出問題」。他進一步呼籲青年，應學會「定義問題、定位自我、找到差異化」。

宏碁智醫董事長連加恩則分享自身從公共衛生、國際醫療一路走到AI應用的歷程。他指出，在非洲從事醫療工作多年後，深切體認到AI不僅能強化醫療效率，更能打破人力資源限制。連加恩勉勵年輕世代，在AI時代，最重要的不是單一技能，而是跨域能力與整合思維。他指出，唯有真正理解不同領域的核心語言與邏輯，才能在浪潮中提出有價值的觀點，成為企業轉型的關鍵力量。

章平達表示，「蔡司一直相信，當每一位員工都能在專業中找到成就感、在挑戰中看見未來，企業與社會的共贏才有實質意義。這也是舉辦論壇的初衷──提供一個對話的平台，讓經驗傳承、觀點交鋒，進一步成就台灣科技與人才的下個黃金十年。」章平達強調，在當前全球科技快速演進的浪潮中，唯有擁有整合能力與創新思維的人才，才能真正引領變革。蔡司長期深耕台灣，不僅致力於技術創新，也始終將「人才」視為企業發展最核心的驅動力。

蔡司加碼百億布局台灣 打造亞太科技與人才樞紐、併購亨泰光學守護兒童視力蔡司近年陸續在台設立亞洲國際物流中心、半導體南科培訓中心、展示中心、代工中心與竹科創新中心，位於台中的品質卓越中心也預計於2026年第一季落成，持續深化對台灣市場的布局，建構最先進、完整的科技產業鏈。

章平達回憶，當初向總部提出台灣發展計畫時，就是看到了那「1%的成功」，深信台灣擁有人才與產業的堅實力量，如今7年過去，蔡司台灣員工人數成長至今已達400名，蔡司台灣已成為集團在亞太的重要樞紐，這不只是投資的成果，更是對「看見台灣潛力」的最佳見證。

看準台灣人才的高度潛力，蔡司致力打造一個融合本土優勢與全球視野的人才生態系。未來10年，蔡司將持續投入超過百億元資金，透過「Taiwan to Global」策略，不僅提供拓展國際視野的發展舞台，更以創新中心為核心，串聯技術交流、研發合作與人才培育，攜手台灣學界共同推動具備跨域整合力的未來科技關鍵人才，強化台灣在全球高科技產業鏈中的戰略地位。

除了推動科技人才培育，蔡司也關注兒童視力保健議題，今年正式宣布收購「亨泰光學股份有限公司」，整合在角膜塑型術（Ortho-K）與特殊隱形眼鏡領域具領導地位的企業，進一步強化蔡司在近視控制產品線的布局，展現其致力守護兒童視力的信念。

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