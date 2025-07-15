電池爆炸案管制媒體拍照？ 台泥：火災現場為消防單位嚴格管制區域

張安平（左三）早已進入三元能源科技公司廠區，但總經理薛人禎卻在一個小時之後的檢討會議中說張在歐洲。（讀者提供）

〔記者洪定宏、楊雅民／綜合報導〕台泥三元鋰電池廠爆炸案，三元能源科技公司總經理薛人禎今天上午10點多出席檢討會議，解釋董事長張安平因為人在歐洲，所以無法出席。隨即被媒體打臉，因張安平已在上午9點20分被拍到進入廠區；最誇張的是，當時媒體竟被廠方要求退到公共柏油路，禁止站在門口的水泥地拍照。

曾是記者及主播的台泥集團發言人兼副總葉毓君，今天信誓旦旦說要「取得社區信任」，要強化改善不被信任問題，但三元能源科技公司竟持續管制，要求媒體必須站在公共柏油路拍照，禁止在廠區門口的水泥地拍照，此舉印證立委賴瑞隆說的話：「我不信任台泥單方的說法！」

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檢討會議結束後的中午，葉毓君接受媒體聯訪說要「取得社區信任」，作為在地企業，連周邊社區「都不信任我們」，這是未來要強化改善的部分。但她的話「言猶在耳」，媒體下午1點多去廠區門口拍照，依舊被要求必須退到公共柏油路，因為門口水泥地是「私人土地」，禁止拍照，此舉印證立委賴瑞隆在檢討會議說的話：「我不信任台泥單方的說法！」。

台泥隨後澄清，從火災發生的第一天到第二天，火災現場一直是消防單位進行降溫與安全作業的嚴格管制區域，包括台泥的高階主管在內，也都必須依規定停留在指定區域外，僅能在主管機關指示下進入。

媒體朋友這兩天多被限制在三元廠大門口警衛室管制線外拍攝，台泥團隊也在盡可能的範圍內，協助提供一兩張現場照片供媒體使用，希望大家能夠體諒，並感謝媒體朋友的支持與理解。

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