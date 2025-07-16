繼承免稅農地 這樣做會被補徵遺產稅

南區國稅局表示，免課遺產稅的農業用地，若於繼承日起5年內出售，須補繳遺產稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，根據「遺贈稅法」第17條第1項第6款規定，經稽徵機關核准免徵遺產稅的農業用地，若繼承人或受遺贈人（即承受人）於繼承日起5年內將農業用地出售，國稅局會函請其回復所有權登記並繼續作農業使用，若承受人未於期限內回復所有權登記並繼續作農業使用，就必須繳納原免課徵的遺產稅。

舉例說明，被繼承人於2023年1月31日死亡，繼承人辦理遺產稅申報時主張農業用地作農業使用，經核准免徵遺產稅。不過，國稅局發現，繼承人於2025年5月將農地出售，國稅局通知繼承人限期回復所有權登記並恢復作農業使用，但繼承人逾期未依通知辦理，由於該繼承農業用地未繼續作農業使用滿5年，與免稅要件不合，所以核定補徵原免課的遺產稅。

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南區國稅局提醒，民眾申請免徵遺產稅的農業用地，除因承受人死亡、土地被徵收或依法變更為非農業用地的原因外，承受人於5年列管期間內將其移轉或未繼續作農業使用，應追繳應納稅款。民眾若有相關疑義，可撥打免費服務專線「0800-000321」洽詢。

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