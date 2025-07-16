豪宅冷颼颼》打炒房重點區 上半年僅15筆逾2億豪宅實價

2023年至今「Diamond Towers 台北之星」累積有6筆實價。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕豪宅稅、囤房稅、私法人購屋許可制以及豪宅限貸令等多重束縛纏繞，豪宅成為這一波房價飆漲熱潮中，紋風不動的少數族群。根據房產業者彙整內政部實價網揭露資訊，今年1至5月，成屋加上預售屋、單筆總價2億元起跳的豪宅揭露實價，僅15筆。

攤開最新揭露的單筆總價2億元的實價，成屋比預售屋要多一些，現狀大致呈現2:1的情形，不過，房產業者提醒，由於豪宅交易樣本數較少，多數是視個案特殊條件而論。

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今年單筆總價最高的豪宅實價為北市信義計畫區「皇翔御琚」6樓、近4.24億元，至於，單筆總價3億元起跳的則有大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」、「Diamond Towers 台北之星」、中正區「元大天匯」、松山區預售案「勤美璞真城仰」等。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，在政策調控抑制下，豪宅市場僅剩自住需求，景氣熱絡時交易量並未鮮著增加，景氣轉冷後成交量更極為有限，預期此現象加持續加劇，暫無好轉的可能性。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，自從2010年央行進行豪宅限貸，再加上2014年開徵豪宅稅、囤房稅，乃至於限制私法人購置住宅，都形成豪宅受到制度性的箝制，讓投資豪宅的節稅、傳承、置產效果都大打折扣。

另外，豪宅也因為都更、危老的帶動，新增供給數量出現倍數性的成長，進一步稀釋買方出價、加深觀望心態。但最重要的是地緣政治的衝突，移轉富豪投資、置產方向至海外，三種力量的結合，不但出現價修量縮的慘狀，而且預售不順、中古又不耐放，使豪宅市場剩下少數品牌建商還能繼續經營。

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