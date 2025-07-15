年薪至少196萬！美調查揭「10種工作」免進辦公室又高薪

《FinanceBuzz》整理10個年薪至少6.7萬美元的遠端入門工作。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在新冠肺炎疫情之前，遠距工作就因其彈性而廣受歡迎。如今，勞工對「在家工作」的需求比以往更高。美國媒體《FinanceBuzz》報導，如果正在尋找轉職機會，希望同時擺脫月光族生活，不妨考慮以下10個「年薪至少6.7萬美元（約新台幣196萬元）」的遠端入門工作，薪資資料來源為美國勞工統計局。

1.教育行政人員（Education Administrator），平均年薪8萬9040美元（約新台幣260萬元）。如果對教育有熱情，但不想擔任教職，教育行政人員是一個不錯的選擇。這個職位屬於學校或大學的幕後管理角色，確保機構順利運作，通常可以遠距執行。若具備策略規劃、預算管理或課程設計經驗，會非常加分。

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2.營養師與營養學家，平均年薪7萬3850美元（約新台幣216萬元）。即使目前沒有營養學背景，也可以透過進修或取得證照進入這個領域。營養師可以為學校、安養院、醫院或餐廳規劃營養餐食，若是私人執業，也能以遠距方式提供服務。

3.健康資訊技術員與醫療登記員（Health Information Technologists and Medical Registrars），平均年薪6萬7310美元（約新台幣197萬元）。想進入醫療產業又偏好在家工作，這可能是理想職位。將負責協助組織改善其數位健康系統，並分析臨床資料。這類工作多以電腦為主，大多數可遠端進行。

4.人力資源專員，平均年薪7萬2910美元（約新台幣213萬元）。人資工作大多屬於辦公室環境，因此有許多可遠距執行的選擇。雖然部分職務需參加就業博覽會或校園徵才，但大部分溝通都可在家完成。

5.信用分析師，平均年薪8萬970美元（約新台幣237萬元）。這個職位通常需具備財務、會計或相關背景學位，但幾乎可以全遠距進行。你將分析客戶的信用資料與財務報表，評估其貸款或信用風險。

6.電腦程式設計師，平均年薪9萬8670美元（約新台幣288萬元）。這類工作通常需要學士學位，若持有專業證照更佳。將撰寫、測試與維護應用程式或軟體的程式碼，大多數公司都允許遠端作業。

7.批發與製造業業務代表（Wholesale and Manufacturing Sales Representatives），平均年薪10萬美元（約新台幣292萬元）。如果你有銷售業務背景，這個角色可能適合你。雖然部分業務需拜訪客戶，但許多銷售活動也能在線上完成。

8.保險核保員（Insurance Underwriters），平均年薪7萬9880美元（約新台幣233萬元）。任務是評估並核准保險申請案，這類職位通常只需學士學位即可勝任，也適合遠距工作。

9.網頁開發與數位設計師，平均年薪9萬8090美元（約新台幣287萬元）。從事網頁開發者或數位設計師等職位，將您的創造力帶入家庭辦公室。也許您擁有平面設計學位，或者您只是喜歡設計和測試網站。這類職位在各行各業都擁有廣泛的就業機會。鑑於這些職位對技術的要求很高，您通常可以在家工作。

10.專案管理專家（Project Management Specialists），平均年薪10萬750美元（約新台幣294萬元）。這個職位非常適合已有專案管理經驗的人。雖然通常需要學士學位，但不強調主修科目。工作可能負責預算控管、進度安排、或專案人力資源配置，遠距工作也很普遍。

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