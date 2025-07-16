豪宅冷颼颼》8年數度標售又降價 「仁愛帝寶」21樓找無有緣人

「仁愛帝寶」是台灣指標豪宅，隨著屋齡逐漸增加，只剩政商名流鄰居以及較低房屋稅成為突出賣點。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕昔日最貴豪宅「仁愛帝寶」的21樓，8年來多次委託業者標售但仍找不到有緣人。根據台灣金服最新公告，預計要標售的樓層為兩戶打通、約316.43坪（包括4個車位、約54坪），此次為今年第三次標售、底價為6.8億元，對比今年第一次標售底價近7.76億元，大減快要9600萬元，相當於打了88折，而調價金額已可在台北市入手一戶高價住宅，而第三次標售預計在23日開標。

寬頻房訊指出，第三次底價為6.8億元，若以一個車位500萬元推估，扣除車位坪數與總價，拆算每坪底價約251.9萬元。

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房產業者指出，回顧該戶釋出標售軌跡，最早可回推2017年，當時同樣是委託台灣金服標售，首次標售底價為7.5億元，2020年則委託戴德梁行標售，底價則是下調至近5.66億元，2025年則再度委託台灣金服標售，第一次設定底價近7.76億元，下半年則進入今年第三次標售，底價調整至6.8億元。

根據台灣金服公告資訊，標售戶別的屋齡已將近20年，倘若出現投標出價未達底標情形，則由出價最高的投標者取得最優先議價權利。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，本次金服的決標策略特別，並非傳統單純標售「價高者得」，而是開放未達底標但出價最高者取得優先議約權，讓投資人即便不認同官方設定的底價，仍可按自行評估的合理價投標，但不可否認，如果開放式的遊戲規則仍無法收斂觀望的心態、聚攏價格的焦點，也間接證明頂豪市場進入投資的冰河期。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，近十多年來，台北市豪宅價格不升反降，可謂進入「失落十年」，每坪成交價落在250萬至290萬元間的豪宅建案屈指可數，多數豪宅每坪成交價回落到200萬至250萬元間，而「仁愛帝寶」垂垂老矣，若未遇到有緣人，每坪成交價低於200萬元的機率甚高。

每坪低於200萬 才有可能成交

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前仍有不少新豪宅可供選擇，不過「仁愛帝寶」仍是台灣豪宅代表，而且當前豪宅市場為自用當道，只要價格有吸引力仍有機會脫標。

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