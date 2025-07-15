美對等關稅 外交部：台美3次實體談判凝聚多項共識

外交部最新報告指出，台美經3次實體談判、多次線上磋商已凝聚多項關鍵議題的共識，並表達雙邊經貿合作期待，將與各部會共同降低對等關稅可能衝擊。（路透）

〔中央社〕美國對等關稅將於8月生效，台灣尚未收到稅率通知。外交部最新報告指出，台美經3次實體談判、多次線上磋商已凝聚多項關鍵議題的共識，並表達雙邊經貿合作期待，將與各部會共同降低對等關稅可能衝擊。

美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令將對等關稅暫緩期延至8月1日。其中，美國主要貿易夥伴日本、韓國面臨的新關稅稅率都是25%，而截至7月15日，美國尚未公布對台灣的對等關稅稅率。

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立法院外交及國防委員會7月16日邀請外交部、國安局、經濟部、財政部、農業部、行政院經貿談判辦公室報告「台美對等關稅談判進度、預期成果、對我國可能之衝擊及因應策略」，並備質詢。外交部書面報告已送抵立院。

根據外交部書面報告，台美歷經3次實體談判及多次線上磋商及溝通，已針對多項關鍵議題凝聚共識，雙方也都肯認談判的持續推進，並表達對強化台美經貿合作的共同期待，希望在互惠互利的基礎上，為雙方產業與經濟發展帶來更多的機會。

關於台美雙方關稅談判進度，外交部表示，雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，會持續落實總統賴清德提出的「深化台美經貿關係的路徑圖」，透過台美既有對話機制和管道，與相關部會合作，共同降低川普關稅政策可能造成的衝擊，並掌握在美國「再工業化」過程中，台灣產業的機會。

外交部提及，針對美國與各國關稅談判進展，外交部、駐美國代表處及各駐外館處在此段期間，均持續透過各式管道蒐報各項談判相關資訊，提供行政院談判團隊參考，同時提供各項行政協助與安排，確保談判團隊把握時機向美方傳達台灣方意見。

此外，為拓展台美合作契機，外交部指出，持續關注川普政府包括與外國貿易公平互惠、美國再工業化、維持美國在高科技產業領導地位等經貿新政，以及美方將提出的「人工智慧行動方案」（AI Action Plan）、能源合作、新援外政策方向及出口管制措施等政策，盼總合外交戰略發揮綜效，最大化國家利益。

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