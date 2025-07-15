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李鴻源批前瞻治水不力 水利署澄清：80％淹水區3小時後就退水

2025/07/15 18:06

前內政部長李鴻源。（資料照）前內政部長李鴻源。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕丹娜絲颱風為南台灣帶來淹水災情，前內政部長李鴻源批評水利署前瞻建設治水不力。對此，水利署逐一澄清，並指出，丹娜絲從嘉義登陸是120年來首度的颱風紀錄，降雨量超過下水道或排水系統保護標準，但多處淹水面積減少、退水時間加快，80%以上積淹水區域在降雨停歇3小時後就退水。

李鴻源在網路節目上質疑，丹娜絲颱風侵台後，「勘災淪為儀式，水利與專業官員全失蹤」、「水門失守、排水系統未運作」、「完全看不到任何預警、決策、現場回應的科學依據與體系支持」、「8800億前瞻建設，錢去哪了無人問」。水利署對此回應，李鴻源所述情形非屬事實，前瞻建設經費運用經得起考驗，治水成效也已在歷次極端氣候中發揮效果，中央成立災害應變中心更是24小時運作因應風災。

經濟部說明，丹娜絲颱風帶來低壓帶及西南風水氣，引發短延時強降雨，「部分地區降雨量超過下水道或排水系統保護標準」，導致局部積淹水，期間水門、滯洪池及抽水站等排水系統正常運作，80%以上積淹水區域於降雨停歇3小時後即退水。

水利署細數政府作業，總統賴清德8日、11日二度南下台南，勘查當地農業災損及水電復原情形，指示提出「丹娜絲颱風災害救（協）助事項」專案，協助受災地區復原重建。同時，行政院卓榮泰院長11日赴彰化鹿港，聽取水利署長林元鵬說明淹水災情及後續因應作法，卓榮泰當場指示透過系統性治水計畫，從源頭改善問題，達到「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」目標。

水利署補充，前瞻建設計畫由「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」協助地方政府加強治水及提升防洪能力，自2017年至2024年在全國已整治河川及排水超過226公里，增加保護面積超過252平方公里，例如彰化鹿港在這次強降雨超出下水道保護標準造成淹水，但淹水面積減少、退水時間加快，發揮治水成效。

水利署續說，地方政府提出的水患改善工程，事先均需經過嚴謹的評比審查機制，包括淹水情形與流域整體治理狀況、專家學者現場勘查評分、依評分結果考量急迫性、整體治理率、預算額度，排定優先順序提報審查同意，最後由經濟部核定衡酌改善淹水效益最大者優先辦理。

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