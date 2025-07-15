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神盾旗下乾瞻 完成符合UCIE 2.0標準之SoIC製程設計定案

2025/07/15 17:36

神盾集團董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）神盾集團董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕神盾集團旗下矽智財（IP）解決方案廠乾瞻科技宣布完成符合UCIE 2.0（Universal Chiplet Interconnect Express） 標準的台積電（TSMC）Face-to-Face SoIC先進製程設計定案，成功實現異質整合晶片的高速互連能力。

乾瞻表示，此次設計採用TSV（Through-Silicon Via）技術以實現訊號傳輸與電源供應，不僅大幅提升3D堆疊異質整合晶片的設計彈性，也強化整合效能。為協助客戶加速從設計至量產的導入過程，乾瞻同步推出對應TSMC SoIC先進製程的完整晶圓級（Wafer-Level）與封裝級（Package-Level）設計驗證解決方案，加速IC設計公司晶片開發與驗證的流程。

繼日前加入英特爾晶圓代工加速IP聯盟（Intel Foundry Accelerator IP Alliance）與三星SAFETM（Samsung Advanced Foundry Ecosystem）IP 計畫後，乾瞻已為英特爾與三星的IP夥伴，並陸續將先進產品導入兩大晶圓廠生態系統，以協助客戶強化其先進半導體產品競爭力。此3D異質整合與高速互連的設計，特別適用於高效能運算（HPC）伺服器與邊緣AI裝置，可有效提升AI推論與資料處理效率，滿足低延遲與高頻寬需求。

乾瞻總經理羅時豪表示，乾瞻始終秉持技術導向的核心理念，此次順利完成設計定案，除自身團隊的投入外，更要感謝半導體產業合作夥伴，也代表著客戶對乾瞻技術實力的高度肯定。

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