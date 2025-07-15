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普鴻金融機銷量今年倍數成長 下半年營運正向

2025/07/15 17:33

普鴻今年著力耕耘金融機、監理金融機產品。圖為董事長林群國。（記者歐宇祥攝）普鴻今年著力耕耘金融機、監理金融機產品。圖為董事長林群國。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊服務廠商普鴻（6590）董事長林群國今日表示，今年普鴻推出金融機、透明資料庫加密（ProTDE），加上旗下捷智商訊的監理金融機共3項產品，主力的金融機已有7到10家客戶、佔總金融客戶約20%，全年可望賣200台，在新產品挹注下，看下半年營運正向。

此外，林群國也說，因應AI與量子電腦進步可能帶來的資安威脅，普鴻也正在研發後量子資安產品，已經開發完成2種演算法，預計明後年問世。

普鴻近年持續耕耘「資安國造」，除軟體產品由該公司自行研發、硬體也都是在台灣製造，確保資安產品可靠，在其主力耕耘的金融領域尤其重要。普鴻指出，目前金融產業客戶佔營收比重達95%，不過看好資安需求持續，今年也將開始跨足非金融業。

林群國表示，近年來，普鴻持續收到銀行客戶回饋營運壓力與日俱增，尤其因資安合規要求越發嚴謹，但金融資訊人才短缺，且國際大廠的軟硬體產品價格近年翻倍上漲，但同時駭客網攻越發頻繁，對金融業、醫療業壓力沈重。

而普鴻的金融機產品就是看準此商機，以資安國造、進口替代、由虛返實三大主軸規劃，並滿足銀行四大需求：最快回復服務、預防重大偶發、金融資安組態、全權負責合規。

普鴻說明，過往本就頗有實績的融合機產品已到第七代，除了融合運算、儲存、中介軟體、交易安全介面（SUIP）、硬體加解密、同地與異地備援機制等組成之外，新一代的「金融機」在出廠前又進一步融合了金融合規，包含了弱點掃描、金融組態基準（FCB），以及後續整個金融機生命週期內的資安合規服務。

林群國指出，包含過往的融合機與金融機總共已賣出600台，今年金融機則有望銷售200台，持續推展金融業客戶，因金融機價格比國際大廠更親民，且可整合業務、應用、資安與合規各項需求，普鴻從產品研發到升級、服務都包辦，因此頗受金融業青睞。

此外，普鴻旗下資安子公司捷智商訊的資安服務，含ProFSSF 財金智慧安全介面（防詐中台）、合作夥伴資褓共同推出ProTrust資料保護平台等，都將以「金融機」作為共通平台部署在客戶端運作，並也推出結合新版MetaFit 6.0法報平台與央行API報送模組也將以相同平台推出「捷智監理金融機」產品。

林群國說明，捷智監理金融機主打資安訴求，且看準資安合規市場持續擴大，且近年含醫院等關鍵設施時而傳出駭客網攻事件，將以監理金融機為核心向政府單位、醫療產業邁進，未來非金融領域客戶有望持續擴大。

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