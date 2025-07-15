經濟學家嘲笑川普打空包彈 對俄徵100％關稅無痛癢

美國川普總統威脅，如果俄羅斯與烏克蘭在50天內無法達成和平協議，他將對俄羅斯徵收100%的關稅。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統最近威脅，如果俄羅斯與烏克蘭在50天內無法達成和平協議，他將對俄羅斯徵收100%的關稅，這一威脅招致嚴厲的批評，甚至遭到著名經濟學家賈斯汀·沃爾弗斯（ Justin Wolfers）的嘲笑。

沃爾弗斯在X上的一篇文章中批評川普提出的結束俄羅斯和烏克蘭戰爭的舉措，川普威脅將對俄羅斯徵收 100% 的「二次關稅」。沃爾弗斯對此嘲笑，並強調俄羅斯已經受到美國的制裁，兩國之間的貿易幾乎為零，，因此任何關稅數字對莫斯科來說都無關緊要。

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沃爾弗斯說：「對幾乎任何東西徵收100%的關稅幾乎不會產生任何效果」。沃爾弗斯將此歸因於川普需要對俄羅斯表現出強硬姿態，但實際上卻無所作為。他說 ：「對一個我們已經實施制裁的國家徵收關稅，實際上是如何做到表面上強硬，卻無所作為」。

川普週一在接受媒體採訪時表示，美國在這場與俄羅斯和烏克蘭的戰爭中花費大約3500億美元，並強調這不是他的戰爭，而是前總統拜登的戰爭。川普補充說，他希望看到這一協議結束，並且他對普廷總統感到失望。

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