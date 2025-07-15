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跌無可跌？國銀人民幣存款連3個月回升

2025/07/15 17:22

跌無可跌？國銀人民幣存款連3個月回升

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管今年以來中國人民銀行接連降息與降準，國銀人民幣優存利率表現平平、匯價亦未明顯轉強，但國銀人民幣存款餘額在3月觸及近12年新低後，已連續3個月回升。根據中央銀行統計，截至6月底，國銀人民幣存款餘額來到1192.66億人民幣（以下單位皆為人民幣），回到去年底水準，是否已見底、跌無可跌？對此，央行官員表示，「是否落底仍待觀察，可再看幾個月趨勢。」

根據央行數據，3月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為893.26億元，單月增加3.49億元、或0.39%。官員說明，個人戶已連續兩個月呈現正成長，反觀法人戶則因償還人民幣貸款而出現減少。

個人戶是否重新擁抱人民幣定存？官員認為，雖然近期呈現增加趨勢，但增幅不大，「仍需觀察是否為短期現象。」

以目前人民幣優存利率來看，1個月期以永豐銀行2.55%居冠；3個月期為陽信銀行1.5%、6個月期板信銀行1.65%、一年期則以陽信銀行1.65%較高。整體而言，仍普遍低於國銀美元定存的2.5%至3%水準，吸引力有限。

不過，市場近期對美元後市看法分歧，官員指出，人民幣匯價似乎已有止貶回穩跡象，可能因此部分民眾選擇配置部分資金至人民幣資產。

至於國際金融業務分行（OBU）方面，6月底人民幣存款餘額升至299.4億元，單月增加14.83億元、增幅5.21%，主要是法人客戶將回收的人民幣貨款匯回所致。

綜合DBU與OBU計算，6月底人民幣存款總額達1,192.66億元，為連續第三個月上升，上半年則小幅增加1.68億元。

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