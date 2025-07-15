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起火處有33萬顆溫度感測器仍失靈？三元電池廠火災廠商責任難逃

2025/07/15 16:57

台泥集團董事長張安平表示，在本次事件中，很明顯系統運作未能達到預期效果，將追究感測器與多階段滅火系統是否失靈。（台泥提供）台泥集團董事長張安平表示，在本次事件中，很明顯系統運作未能達到預期效果，將追究感測器與多階段滅火系統是否失靈。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕三元能源電池廠發生火災，台泥（1101）集團董事長張安平今早急返台坐鎮，他表示，在本次事件中，很明顯系統運作未能達到預期效果，將追究感測器與多階段滅火系統是否失靈？

張安平表示，三元廠區是採用自動化高密度感測監控、佈署在這次起火的化成區就有超過33萬2800顆溫度感測器及1萬7400個煙霧感測器與多階段防災應變設計，但在本次事件中，很明顯系統運作未能達到預期效果。

他進一步說明了廠區的滅火機制，並點出初步掌握的問題：

第1階段：異常定位與隔離

系統RT（Real-Time）定位偵測到煙霧啟動後，會立即通知「天車」（自動化搬運設備），將異常Tray（載盤）從生產線上取出，並在移送過程中同步噴灑CO₂氣體進行初期抑制，隨後將異常Tray送至專用消防庫位。

第2階段：氣體抑制

當異常Tray到達消防庫位後，系統會再次確認是否有煙霧冒出，並立即噴灑濃縮泡沫消防液，以覆蓋並隔離起火物質。初步資訊顯示，感測器訊號可能出現延遲或未即時觸發，導致此階段未能有效啟動。

第3階段：泡沫抑燃

若高溫或煙霧指數持續上升，泡沫抑燃系統將自動啟動。然而，初期火勢迅速波及備援電源與發電機設備，造成部分自動與後備系統失效，影響了此階段的運作。

第4階段：灑水降溫

當溫度未能有效降低，或起火燃燒導致管線熔毀，消防灑水頭觸發，系統將進入灑水階段，進行全面性降溫與滅火。同樣因備援系統失效，此最終階段也受到影響。

他明確指出，「這當中究竟是管理問題、人為操作問題，還是機器設備本身存在缺陷，將會徹查，並針對問題源頭採取果斷措施甚至是法律行動」。

特別是提供三元廠製程設備的是世界知名大廠，他們在電池生產設備領域應具備豐富經驗。「我們將深入調查其設備是否存在功能瑕疵或設計缺陷，並立即採取法律行動，要求他們負起應有的賠償與改進責任。」

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