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釋出「What's new」新品預告圖 宏達電:近期登場

2025/07/15 16:49

宏達電今日釋出「What's new」的新品預告圖。（宏達電提供）宏達電今日釋出「What's new」的新品預告圖。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）今（15）日透過全球VIVE官方社群平台，包括Facebook、Instagram及X，釋出一張主題為「What's new」的新品預告圖，預告將有全新產品即將登場。市場人士指出，宏達電目前內部還在如火如荼展開所有作業，若順利會「很近期」。

宏達電指出，本次預告以「What's new」為主題，象徵 HTC 不斷突破創新界限，為未來生活注入更多智慧與無限想像。市場人士指出，宏達電今年股東會上曾指出，持續大型語言模型（LLM），且看好VRChat很久，因此，「What's new」，不排除是AR眼鏡或是與人工智慧聊天機器人相關產品。

宏達電今年股東會上，有小股東建議Google資金和處分工廠挹注的現金實施庫藏股和配息，董事長王雪紅表示，「今年是有賺錢的」，宏達電是起飛階段、轉變的契機點，還需要資金做投資，尤其大型語言模型（LLM）投資規模都是千億規模起跳的，明年會考慮配發股息和庫藏股。

股東會上小股東也針對宏達電過去曾領投的新創公司VRChat一事提問，王雪紅表示，HTC投資VRChat很久，占比也多，VRChat有一群認真的年輕人，宏達電會幫助他們，VRChat有規劃在美國IPO，時機到了就會申請，看好VRChat發展和走在對的市場趨勢。

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