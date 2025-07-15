電池廠爆火災 台泥董事長張安平開罵 下令徹查原因、嚴格咎責

台泥（1101）集團三元能源科技小港廠昨天驚爆發生火警，台泥企業團董事長張安平今天已從海外趕回高雄坐鎮，張安平同時下令徹查火災原因、嚴格咎責，全力確保對全球高科技產業鏈客戶的營運持續與訂單供應穩定。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）集團三元能源科技小港廠昨天驚爆發生火警，台泥企業團董事長張安平今天已從海外趕回高雄坐鎮，張安平同時下令徹查火災原因、嚴格咎責，全力確保對全球高科技產業鏈客戶的營運持續與訂單供應穩定。

張安平今天早上一抵達小港廠區，在聽取高階主管報告後，得知廠區疏於與社區溝通，悶頭於研發與生產，震怒開罵，並立即要求營運總部高階主管直接偕同能元科技高階主管組成專責小組，重建社區事務單位落實與鄰里的溝通，確保資訊透明，並積極回應社區關切。

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張安平強調，我們理解社會大眾對安全的關切，並承諾將以最嚴謹、透明的態度面對此次事件，從中汲取最深刻的教訓。

張安平強調，公司已經成立專案調查小組，現在最重要的是現場降溫後，回廠區找出電腦及監視設備檢視所有資料，全面回溯所有相關設備的運作記錄與設計設定，務必找出本次事件中系統反應與現場狀況的落差。

他明確指出，「這當中究竟是管理問題、人為操作問題，還是機器設備本身存在缺陷，將會徹查，並針對問題源頭採取果斷措施甚至是法律行動」。

對內，將進行最嚴格的咎責。 如果調查有任何管理疏失或人員責任，都將依照公司規章進行處理，絕不寬貸。對外，也將追究廠商應負的責任。

特別是提供三元廠製程設備的是世界知名大廠，他們在電池生產設備領域應具備豐富經驗。「我們將深入調查其設備是否存在功能瑕疵或設計缺陷，並立即採取法律行動，要求他們負起應有的賠償與改進責任。」

張安平指出，儘管三元廠區採用自動化高密度感測監控、佈署在這次起火的化成區就有超過33萬2,800顆溫度感測器及1萬7,400個煙霧感測器與多階段防災應變設計，但在本次事件中，很明顯系統運作未能達到預期效果。

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