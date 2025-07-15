文曄換股增持日電貿達36％ 取得1席董事

IC通路商文曄科技（3036）與被動元件通路商日電貿（3090）共同召開重大訊息會，文曄對日電貿持股比將提高至36％，明年並擬取得日電貿1席董事，雙方強調維持各自獨立經營，目前沒有任何合併的計畫。（記者洪友芳翻攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）與被動元件通路商日電貿（3090）今共同召開重大訊息記者會，宣布雙方將以增資換股加深合作，換股比例約為每1股日電貿普通股換發0.668股文曄科技普通股，文曄對日電貿持股比將提高至36％，明年並擬取得日電貿1席董事，雙方強調維持各自獨立經營，目前沒有任何合併的計畫。

文曄與日電貿雙方召開董事會，決議通過按公司法第156條之3規定，以股份交換方式進行合作，雙方將以增資發行新股方式售讓對方增資發行的新股，換股比例約為每1股日電貿普通股換發0.668股文曄科技普通股，預計股份交換完成後，文曄科技加計原持有3100萬股（持股比14.58％）日電貿普通股，將合計持有約36%的日電貿普通股股權。

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日電貿加計原持有1100萬股文曄科技普通股，將合計持有約5%的文曄科技普通股股權，雙方將維持各自獨立經營。文曄預計在明年日電貿股東會取得1席董事。增資換股不需經過雙方股東會通過就可進行。

文曄副總林冠男指出，文曄科技為全球領先的電子零件通路商，日電貿為台灣最大的被動元件通路商，雙方代理產品線重疊度極低，此次透過換股聯盟，雙方將進一步深化策略合作關係，但雙方未來不會走向合併，而是各自獨立營運。被動元件代理利潤較高也是持續成長的領域。

他表示，藉由此次合作，文曄得以擴大在被動元件的市場佈局，日電貿能借重文曄與後勤整合的豐富經驗、全球廣泛的客戶基礎，進一步拓展市場版圖。透過雙方在被動元件領域的合作，雙方能更做好\服務全球的供應商及客戶，進而提升雙方的營運表現，創造股東最大價值。

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