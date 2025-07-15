晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

文曄換股增持日電貿達36％ 取得1席董事

2025/07/15 16:37

IC通路商文曄科技（3036）與被動元件通路商日電貿（3090）共同召開重大訊息會，文曄對日電貿持股比將提高至36％，明年並擬取得日電貿1席董事，雙方強調維持各自獨立經營，目前沒有任何合併的計畫。（記者洪友芳翻攝）IC通路商文曄科技（3036）與被動元件通路商日電貿（3090）共同召開重大訊息會，文曄對日電貿持股比將提高至36％，明年並擬取得日電貿1席董事，雙方強調維持各自獨立經營，目前沒有任何合併的計畫。（記者洪友芳翻攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）與被動元件通路商日電貿（3090）今共同召開重大訊息記者會，宣布雙方將以增資換股加深合作，換股比例約為每1股日電貿普通股換發0.668股文曄科技普通股，文曄對日電貿持股比將提高至36％，明年並擬取得日電貿1席董事，雙方強調維持各自獨立經營，目前沒有任何合併的計畫。

文曄與日電貿雙方召開董事會，決議通過按公司法第156條之3規定，以股份交換方式進行合作，雙方將以增資發行新股方式售讓對方增資發行的新股，換股比例約為每1股日電貿普通股換發0.668股文曄科技普通股，預計股份交換完成後，文曄科技加計原持有3100萬股（持股比14.58％）日電貿普通股，將合計持有約36%的日電貿普通股股權。

日電貿加計原持有1100萬股文曄科技普通股，將合計持有約5%的文曄科技普通股股權，雙方將維持各自獨立經營。文曄預計在明年日電貿股東會取得1席董事。增資換股不需經過雙方股東會通過就可進行。

文曄副總林冠男指出，文曄科技為全球領先的電子零件通路商，日電貿為台灣最大的被動元件通路商，雙方代理產品線重疊度極低，此次透過換股聯盟，雙方將進一步深化策略合作關係，但雙方未來不會走向合併，而是各自獨立營運。被動元件代理利潤較高也是持續成長的領域。

他表示，藉由此次合作，文曄得以擴大在被動元件的市場佈局，日電貿能借重文曄與後勤整合的豐富經驗、全球廣泛的客戶基礎，進一步拓展市場版圖。透過雙方在被動元件領域的合作，雙方能更做好\服務全球的供應商及客戶，進而提升雙方的營運表現，創造股東最大價值。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財