晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國安基金續護盤 阮清華：希望投資人有更大信心跟著走

2025/07/15 16:30

財政部今舉辦「統一發票盃路跑活動」記者會，由財政部次長阮清華（左四）主持。（記者鄭琪芳攝）財政部今舉辦「統一發票盃路跑活動」記者會，由財政部次長阮清華（左四）主持。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國安基金昨召開例行會議決議繼續護盤，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華今表示，目前台美關稅還在談判中，加上美國要不要降息、地緣政治問題、全球經濟會不會衰退等，有很多變數在裡面，等大家覺得穩定了再討論退場。他指出，上次護盤因為一直在升息，導致全球股市都在跌，「錢投進去沒有人敢跟」，如果投資人對國內外政經情勢有更深的認識的話，「相信他們有更大信心跟著我們走」。

財政部今舉辦「114年統一發票盃路跑活動」記者會，阮清華會後受訪表示，目前台美談判還在進行中，雖然美國寄了很多信函到其他國家，且有些國家稅率滿高的，例如墨西哥30%、巴西50%等，台美之間希望透過談判協商方式，能夠取得共識，希望談判有好的結果，談判團隊非常有經驗有能力，相信會爭取國家最大的利益。

他指出，國安基金退場時機，等關稅出來再說，昨天開會大家共同意見是，雖然股市穩定了，超過2萬2千點滿長一段時間，但問題是後面還有很多變數，包括台美關稅協議、美國要不要降息、地緣政治問題、國際經濟會不會受影響，有很多變數在裡面，所以還要再觀察，不差1季，等確定後，大家覺得沒什麼問題後，覺得穩定了再退場。

對於國安基金護盤績效，阮清華表示，國安基金進場是為穩定股市，一向不以獲利為目的，但投資人比較保守，當股市在下跌時，大家好像都很害怕，投資人要學習懂得去分析國際大環境、大趨勢，還要了解產業狀況及國內外政經情勢，了解後就比較不會害怕。他說，上次護盤因為一直在升息，那時股市一直跌，全球股市都在跌，「錢投進去沒有人敢跟」，希望投資人在對國內外政經情勢有更深的認識的話，「相信他們有更大信心跟著我們走」。

阮清華指出，目前台灣經濟狀況表現良好，主計總處預估上半年GDP成長5.35%，上半年經濟表現非常好，因為掌握AI、高效能運算商機等，另也因拉貨的關係，上半年出口非常好；不過，下半年就很難預估，主計總處預測下半年低一點，但還要實際觀察，比如台美談判關稅水準，下半年變數很多，美國一直拉升很多國家關稅，會不會造成全球經濟衰退，這些都有很多變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財