國安基金續護盤 阮清華：希望投資人有更大信心跟著走

財政部今舉辦「統一發票盃路跑活動」記者會，由財政部次長阮清華（左四）主持。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國安基金昨召開例行會議決議繼續護盤，財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華今表示，目前台美關稅還在談判中，加上美國要不要降息、地緣政治問題、全球經濟會不會衰退等，有很多變數在裡面，等大家覺得穩定了再討論退場。他指出，上次護盤因為一直在升息，導致全球股市都在跌，「錢投進去沒有人敢跟」，如果投資人對國內外政經情勢有更深的認識的話，「相信他們有更大信心跟著我們走」。

財政部今舉辦「114年統一發票盃路跑活動」記者會，阮清華會後受訪表示，目前台美談判還在進行中，雖然美國寄了很多信函到其他國家，且有些國家稅率滿高的，例如墨西哥30%、巴西50%等，台美之間希望透過談判協商方式，能夠取得共識，希望談判有好的結果，談判團隊非常有經驗有能力，相信會爭取國家最大的利益。

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他指出，國安基金退場時機，等關稅出來再說，昨天開會大家共同意見是，雖然股市穩定了，超過2萬2千點滿長一段時間，但問題是後面還有很多變數，包括台美關稅協議、美國要不要降息、地緣政治問題、國際經濟會不會受影響，有很多變數在裡面，所以還要再觀察，不差1季，等確定後，大家覺得沒什麼問題後，覺得穩定了再退場。

對於國安基金護盤績效，阮清華表示，國安基金進場是為穩定股市，一向不以獲利為目的，但投資人比較保守，當股市在下跌時，大家好像都很害怕，投資人要學習懂得去分析國際大環境、大趨勢，還要了解產業狀況及國內外政經情勢，了解後就比較不會害怕。他說，上次護盤因為一直在升息，那時股市一直跌，全球股市都在跌，「錢投進去沒有人敢跟」，希望投資人在對國內外政經情勢有更深的認識的話，「相信他們有更大信心跟著我們走」。

阮清華指出，目前台灣經濟狀況表現良好，主計總處預估上半年GDP成長5.35%，上半年經濟表現非常好，因為掌握AI、高效能運算商機等，另也因拉貨的關係，上半年出口非常好；不過，下半年就很難預估，主計總處預測下半年低一點，但還要實際觀察，比如台美談判關稅水準，下半年變數很多，美國一直拉升很多國家關稅，會不會造成全球經濟衰退，這些都有很多變數。

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