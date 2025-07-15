毅嘉第2季毛利率逆勢增加2個百分點 EPS 0.68元

毅嘉第2季EPS 0.68元。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕毅嘉（2403）第2季雖受台幣升值影響，但在成本控管及產品組合持續優化，單季毛利率逆勢上升到20%，較前1季度增加2個百分點，單季稅後淨利約2.08億元，年增15%，EPS 0.68元，上半年稅後淨利約3.83億元，EPS 1.26元。

展望未來，毅嘉表示，汽車產業的智慧化、自動化長期趨勢，將持續為營運帶來機會，而未來的營運發展也將聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等領域，持續轉型朝向全模組解決方案領導供應商的目標前進。

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毅嘉指出，雖然全球經營環境仍然受美國對等關稅及地緣政治等不確定性因素影響，但毅嘉在東南亞的營運布局並沒有因此停下腳步，位於馬來西亞居林高科技園區的新廠已於今年5月完成主體結構封頂，並預計於今年第4季建設完成投入營運。

毅嘉第2季在客戶消費及車用產品強勁需求的帶動下，合併營收28億元，季增15%，較去年同期增加18%，單季毛利率雖然深受到新台幣升值影響，但是在成本控管及產品組合持續優化下，單季毛利率仍然逆勢上升來到20%，較前1季度增加2個百分點，順勢帶動第2季度的獲利增溫，合併稅前淨利為2.66億元，稅後淨利為2.08億元， EPS 0.68元。

毅嘉上半年度合併營業收入金額為52.39億元，年增20%，合併毛利率為19%，合併營業淨利為4.41億元，合併稅前淨利為4.76億元，稅後淨利為3.83億元，年增超過40%，稅後每股盈餘為1.26元。毅嘉上半年度的整體獲利相較於去年同期，再次呈現3率3升的趨勢。

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