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中國競爭對手崛起 日功率半導體廠JS Foundry聲請破產

2025/07/15 16:39

JS Foundry週一（7月14日）向東京地方法院聲請破產保護。（路透資料照）JS Foundry週一（7月14日）向東京地方法院聲請破產保護。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕受到中國競爭對手崛起，以及無法開拓新客戶，導致資金週轉不靈影響，獲日本政府投資的晶圓代工廠商JS Foundry週一（7月14日）向東京地方法院聲請破產保護，負債規模達161億日圓（約新台幣32億元）；在該公司破產前夕，日本中央和地方政府剛發放了數十億日圓的補貼。

綜合日本媒體報導，JS Foundry是由日本政策投資銀行（DBJ）所設基金Mercuria Investment和併購諮詢公司Sangyo Sosei Advisory於2022年12月共同成立，主要代工生產功率半導體。但因中國競爭對手崛起，JS Foundry無法開拓新客戶，一直面臨營運資金短缺的困擾。

根據中國《證券時報》報導，2024年全球功率半導體市場總規模縮小至323億美元（新台幣9465億元）， 英飛凌（Infineon）的市佔率仍位居全球第1，但2024年減少了2.9個百分點，降至17.7%。 排名第2的安森美半導體（Onsemi）市佔率也下降了0.5個百分點，為8.7%；排名第3的意法半導體（STMicroelectronics）市佔率下降了1個百分點，為7%。
相較之下，中國的士蘭微市佔率增加0.7個百分點，以3.3%的市佔率躍升至全球第6，而比亞迪則首度躋身全球前10，市佔率達3.1%名列第7，為全球前10大功率半導體製造商中唯二市佔率增加的企業。

中國《證券時報》報導，今年第1季中國10大功率半導體公司的營收僅1家出現負成長，獲利也僅1家出現負成長。

自2023年下半年以來，功率半導體市場持續惡化，因電動車需求並未實現先前預期的快速成長。與此同時，中國廠商增加了產量，給JS Foundry帶來了更大的競爭壓力。今年該公司開始與海外公司談判資本合作，進軍以高能源效率著稱的碳化矽功率半導體領域，但因談判破裂，因而決定聲請破產保護。

此次JS Foundry聲請破產保護，正值功率半導體產業面臨動盪之際。美國Wolfspeed今年6月申請破產保護，先前曾向Wolfspeed提供融資的日本瑞薩電子（Renesas）預計將虧損約2500億日圓（新台幣496億元）。日本另1大型晶片製造商羅姆（Rohm）在功率半導體領域的投資也遭遇挫折，在截至2025年3月的財年中，羅姆公布了12年來的首見虧損。

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