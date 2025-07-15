全台第1家 大潤發土城店17日更換為大全聯

大潤發土城店倒數告別！7月17日將正式換裝為大全聯招牌，成為全台第一間更換大全聯招牌的分店，「大潤發」3個字在台灣將於7月底正式走入歷史。（取自大潤發土城店粉專）

〔記者楊雅民／台北報導〕「掰掰大潤發」，大潤發土城店今天官方粉專搶先公告，大潤發土城店，倒數告別！7月17日將正式換裝為大全聯招牌，成為全台第一間更換大全聯招牌的分店，「大潤發」3個字在台灣將於7月底正式走入歷史。

「親愛的發迷們~大潤發最後倒數啦！即將說再見了！這熟悉的大潤發logo陪伴我們好多年，還沒來拍照留念的～快來吧，7月17日即將正式更換大全聯」。

請繼續往下閱讀...

已有發迷們陸續湧進留言，「已經開始想念」、「捨不得」、「我最愛的大潤發，怎麼可以、」「青春結束了」、「要去拍照留念一下」。

全聯福利中心併購台灣大潤發已兩年多，全聯福利中心3月底宣佈，為創造超市和量販店整合的營運綜效，大潤發將與全聯合併為1家公司，並以全聯為存續公司，合併基準日為6月1日，全台20家「大潤發」量販店8月1日起改名為「大全聯」。

全聯總經理蔡篤昌說，大潤發要改什麼品牌，內部曾討論過「全聯購物中心」、「全聯樂園」、「PX MART」等，最後決定改名為「大全聯」，結合全聯和大潤發熟悉的元素，「直接、好記」。

大潤發全面升級成為「大全聯」，全聯也針對大潤發會員卡，也提供早鳥轉換優惠，大潤發會員即日起至7月31日止，只要進入至全聯PX Pay連動至大潤發會員，連結成功後，將贈送100點限時福利點。

原大潤發會員仍可在7月31日前，於全台大潤發正常累積、折抵發幣，未折抵的剩餘發幣，將於8月1日起一次性自動轉為福利點（1發幣＝10福利點），並匯入消費者所連結的PX Pay會員帳戶中。

大潤發會員於7月31日前累積的有效發幣，轉換成福利點數後，仍可繼續折抵使用，但需於2026年4月5日前使用完畢，點數除可在大全聯使用外，全台全聯也都可以使用。

全聯提醒，若大潤發會員帳號未轉換連結至PX Pay，仍可於全台全聯、大全聯門市使用全聯會員卡累點，惟原大潤發發幣仍須待會員帳號轉換連結至PX Pay後，才能轉為福利點。

8月1日後大全聯更推出會員專屬店內回饋2倍送活動，會員消費每100元將回饋6點福利點（含原回饋3福利點），同樣的，全聯會員除可在全聯折抵點數外，亦可至大全聯消費折抵，讓會員點數折抵更加多元，也將能擴大會員消費生態圈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法