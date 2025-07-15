數發部推動無侵權資料釋出 盼AI模型納入台灣觀點

數發部資料創新司司長莊明芬表示，資創條例希望擴大政府資料開放，以助攻AI模型訓練。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕資料是訓練AI模型的重要元素，數發部近日預告「促進資料創新利用發展條例」草案，希望擴大政府、民間的資料開放與共享，希望藉由政府機關領頭，完備法制並釋出高品質資料，全力加速台灣主權AI發展。

數發部次長林宜敬今天在草案說明記者會中表示，訓練AI模型需要大量資料，數發部正積極推動台灣政府和民間釋出擁有著作權的資料；政府方面主要透過修法，在不損害個資的前提下，讓公務員放心把政府資料釋出，希望多訓練出有台灣觀點的AI模型。

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為什麼要推動這部法案？數發部資料創新司司長莊明芬說明，主要是確立資料開放和創新應用的法制基礎、因應AI需求擴大資料共享和再利用的力道、打破資料孤島並建立產業應用生態系。

特別的是，草案中明定，行政院所屬二級機關、獨立機關、直轄市及縣（市）政府應設置「資料長」。莊明芬解釋，資料長的角色主要是進行內部資料的協調與溝通，著重資料創新和跨域整合，因為需要跨單位協調，希望各機關副首長以上職位來擔任。

莊明芬指出，草案一大重點是擴大政府資料開放，以助攻AI模型訓練，目前政府的「開放資料」已有5萬多筆，但訓練AI模型需要的可能不是開放資料這類結構化資料，而是語意連貫、內容完整的文本型資料，後者容易涉及著作權，因此數發部正研擬授權條款，讓政府盤點內部資料，依照授權條款釋出。

立法通過後，數發部會擬定資料創新利用發展基本計畫，指定政府機關擬訂執行計劃，並評估執行成果，也會在行政院設置諮詢會，蒐集學者專家、產業代表意見來鼓勵資料創新應用。

為了推動主權AI，數發部近期也積極建置「主權AI訓練語料庫」。莊明芬表示，該語料庫包含政府享有著作權的資料，因此數發部正積極研擬非專屬授權的條款，請行政院各部會透過授權條款盤點政府資料，一旦語料庫系統建置完成，就能上架資料，預計今年第四季就能釋出。

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