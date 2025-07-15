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英業達加速英穩達解散 撤回破產聲請改採清算

2025/07/15 16:10

英業達加速英穩達解散，撤回破產聲請，改採清算程序。（記者方韋傑攝）英業達加速英穩達解散，撤回破產聲請，改採清算程序。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）子公司英穩達從事太陽能業務，2021年12月1日宣布向桃園地方法院聲請宣告破產，桃園地方法院歷經7個月審理，駁回英穩達破產聲請，在歷經抗告等法律程序之後，管理層今日指出，為加速完成公司解散，董事會決議撤回桃園地方法院破產聲請，改成進行清算程序，由清算人依相關法規進行公司解散事宜。

英穩達成立於2010年，主要從事太陽能電池製造銷售業務，受全球太陽能產業環境變化快速、國外競爭廠商低價競銷、歐美關稅壁壘與貿易保護等因素影響，導致全球太陽能產業景氣不佳，市場需求驟降，英穩達雖已縮減組織規模，近年又碰上疫情，太陽能產業更加低迷。

英業達對英穩達持股比例達47.65％，英穩達當時的資產已不足以清償債務，2021年12月1日的總負債高達22.12億，在難以承受營運虧損持續擴大的情況下，依照公司法第221條聲請宣告破產。不過，桃園地方法院駁回聲請，並表示是否尚有未能受清償的債權，尚未可知。

針對法院提到，英穩達除了英業達之外，破產聲請人沒有其他債權人，也就缺乏其他債權人共同組成會議進行破產程序，無法使多數債權人公平受償；英業達今日決定撤回破產聲請，後續擬由清算人與債權人協商清償債權，符合清算程序，完成英穩達解散。

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