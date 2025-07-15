避免重蹈日房市泡沫 韓推限貸令 2週首爾高價住宅交易暴跌74％

為避免重蹈日本房市泡沫，韓國兩週前推出嚴格的限貸令。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國媒體《BusinessKorea》15日報導，為避免重蹈日本房地產泡沫引發的經濟困境，韓國新政府推出史上最嚴格的限貸令，結果根據房地產平台Zigbang 14日數據顯示，從6月27日限貸令宣佈以來，首爾的高價公寓交易量重挫74%。

在限貸令公告前兩週，首爾圈成交的4693件公寓交易中，高價公寓為1141件（24.3%），而在限制房貸上限6億韓元的相關法規上路後兩週，總成交量降至1312件，而高價房交易降至300件，降幅達74%，顯示韓國的房市降溫。

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報導指出，韓國銀行數據顯示，2023年韓國家庭與非金融企業債務已達國內生產總值（GDP）207.4%，逼近1994年日本泡沫經濟巔峰時的214.2%，而家庭債務在私人債務中的佔比達45%，遠高於日本當時的32%。一場類似日本泡沫經濟的風暴山雨欲來。

報導說，1985年9月，5國集團（G5）達成降低日本與德國對美國鉅額經常帳盈餘的廣場協議。該協議旨在讓美元貶值、日圓與德國馬克升值，以降低美國赤字。日圓兌美元匯率從該協議之前242圓左右，至1987年3月快速貶值至140元。

日銀為了避免強勢日圓導致的經濟衰退，實施寬鬆貨幣政策，結果導致已過熱的日本經濟進一步膨脹。1987年，東京的商業房地產土地估值年增48.2%，1988年更飆升至61.1%。日銀意識到問題的嚴重性，1989年5月起連5度升息，每次升息3.5個百分點。日本財政部動作慢半拍，1990年才推出法規，嚴格監督房地產貸款，開始緊縮市場，這是日本泡沫破裂的前奏。

報導說，由於日銀快速升息以及全面管制貸款，使房地產市場崩盤，開啟日本失落的30年。在韓國，要求開始積極著墨金融穩定的呼聲日益高漲，希望韓國政府與韓國央行能找出穩定管理家庭貸款與房地產市場的最佳方法，以避免重蹈日本的金融泡沫困境。

一名熟知韓央狀逛的金融圈高層人士14日說，「雖然韓國銀行沒有公開表示，但他們認為韓國的房市泡沫類似國去的日本，因為房市崩盤直接衝擊家庭貸款與銀行的健全度，因此貨幣政策、房地產與金融穩定不能分開考量」。

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