晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

上半年投資詐騙財損271億 元大期攜警宣導阻詐

2025/07/15 16:25

元大期攜警宣導阻詐。（業者提供）元大期攜警宣導阻詐。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕元大期（6023）今日表示，近年金融投資詐騙增加，根據警政署「165打詐儀錶板」統計，上半年全台詐騙案件已近9萬件，財損金額高達近490億元，其中投資詐騙案件逾1.7萬件，損失金額達271億。而元大期也為此攜警察宣導組詐，並強化防詐機制。

元大期今日表示，該公司積極履行企業社會責任，除建置網站防詐機制，並最佳化官網「防詐專區」、加強線上線下防詐宣導，更透過多元管道推動防詐教育，致力打造安全、透明、可信賴的金融交易環境。

元大期指出，近期該公司舉辦「2025台股第三季投資展望」講座，特別聯手台北市政府警察局中山分局進行「金融反詐宣導」，透過實務案例剖析最新詐騙手法與應對對策，協助民眾建立防詐意識、提升判別能力，強化資安觀念，期盼提升對詐騙風險的認知與防範力，共同守護財產安全與交易環境。

元大期也呼籲，投資理財務必透過正規合法的金融機構辦理開戶與交易，才能有效保障個人資金與個資安全，切勿輕信「保證獲利」等話術蠱惑，避免落入詐騙陷阱；元大期亦設立【防詐專區】，持續更新最新詐騙手法與防範對策，協助客戶快速辨識詐騙風險，打造更安心的交易環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財