上半年投資詐騙財損271億 元大期攜警宣導阻詐

元大期攜警宣導阻詐。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕元大期（6023）今日表示，近年金融投資詐騙增加，根據警政署「165打詐儀錶板」統計，上半年全台詐騙案件已近9萬件，財損金額高達近490億元，其中投資詐騙案件逾1.7萬件，損失金額達271億。而元大期也為此攜警察宣導組詐，並強化防詐機制。

元大期今日表示，該公司積極履行企業社會責任，除建置網站防詐機制，並最佳化官網「防詐專區」、加強線上線下防詐宣導，更透過多元管道推動防詐教育，致力打造安全、透明、可信賴的金融交易環境。

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元大期指出，近期該公司舉辦「2025台股第三季投資展望」講座，特別聯手台北市政府警察局中山分局進行「金融反詐宣導」，透過實務案例剖析最新詐騙手法與應對對策，協助民眾建立防詐意識、提升判別能力，強化資安觀念，期盼提升對詐騙風險的認知與防範力，共同守護財產安全與交易環境。

元大期也呼籲，投資理財務必透過正規合法的金融機構辦理開戶與交易，才能有效保障個人資金與個資安全，切勿輕信「保證獲利」等話術蠱惑，避免落入詐騙陷阱；元大期亦設立【防詐專區】，持續更新最新詐騙手法與防範對策，協助客戶快速辨識詐騙風險，打造更安心的交易環境。

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