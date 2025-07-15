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傳產突圍！社頭手套廠推行動電源「耐高溫阻燃包」成科技人新寵

2025/07/15 16:09

陳義益用台化公司生產的防火布做成行動電源的「阻燃包」。（記者顏宏駿攝）陳義益用台化公司生產的防火布做成行動電源的「阻燃包」。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化社頭「台灣手套博物館（亦展運動用品）」是少數根留台灣的手套工廠，他們專製運動、軍用、工業手套，逾6、7成的訂單來自美國，這次受美國對等關稅、台幣升值影響，營運飽受衝擊。老闆陳義益針為開闢市場，針對手機行動電源頻傳起火問題，開發「阻燃包」，引起熱烈迴響，不少科技工程師下單團購。

陳義益說，這是國內首款「行動電源阻燃包」，它使用台化公司生產的專利頂級防火布，材質火燒不碳化、可耐1200度高溫，是全球最頂級的防火布。

他說，行動電源自燃起火的航空事故，時有所聞，因此政府規定搭飛機和高鐵都必須把行動電源帶在身邊，不能托運。利用防火布阻燃行動電源或鋰電池是一種可行的作法。

他表示，他原本就跟台化公司合作開發「防火衣」，最近從媒體發現一連串行動電源自燃和鋰電池工廠大火的意外，便決定從「阻燃包」開始做起，沒想到一推出就獲得消費者熱烈迴響。

他說，阻燃包的買家主要來自科技人，他們長時間使用手機和行動電源，特別是進工廠時都要把手機和行動電源交到「養機場」，這個全防火材質的「阻燃包」可以保障其手機的安全。另一消費族群是經常出國的人，他們用阻燃包保護行動電源。

他表示，未來人們的生活會更加依賴行動電源，如何防止鋰電池自燃擴大成災情，是國內或相關單位該重視的問題，台化公司生產的專利頂級防火布是「台灣之光」，已獲實驗驗證和多國專利，如何利用這塊布來保障安全？「阻燃包」是第一步，他未來還會根據消費者需求，利用織工做成各式「阻燃產品」。

陳義益坦言，受美國對等關稅和台幣升值影響，他美國訂單「雪崩」，影響所及是工廠大半停產，他利用這段空檔，推出「阻燃包」，意外獲得消費者的青睞。

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