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幫孩子裝上夢想的翅膀 鴻海教育基金會舉辦成長營

2025/07/15 16:04

鴻海教育基金會辦成長營，百位「獎學鯨」得主歡聚一堂。（鴻海教育基金會提供）鴻海教育基金會辦成長營，百位「獎學鯨」得主歡聚一堂。（鴻海教育基金會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕幫有需要的孩子裝上夢想的翅膀，鴻海教育基金會近日舉辦「2025 鴻海獎學鯨交流成長營」，近百位獎學鯨得主齊聚一堂學習，基金會執行長汪用和表示，基金會致力於讓「鴻海獎學鯨不只是獎學金」，希望透過交流成長營，為下一代增能，也讓得主們互相串連，有更多的夥伴及更大的力量一路順利前進。

針對現代社會中十分重要的「會說故事的表達力」，基金會邀請老師歐陽立中引導學生思考：如何一開口就被人記住，如何說出引人入勝的故事，另邀老師小花帶領破冰活動，有著相似背景卻完全陌生的得主們，迅速拉近了距離，並分享自己的興趣、專長與人生目標，讓每個人都可以成為彼此的真心朋友與珍貴人脈。

此外，老師亞蒂絲帶入情緒覺察與自我療癒的情境，分享夏威夷療癒方法，透過4句簡單有力的話語「對不起、請原諒我、謝謝你、我愛你」，帶領學員們對潛藏在內心的創傷、自我懷疑與壓力，進行和解與釋放，她鼓勵學員們在任何時刻、任何情境，都可以用一顆願意懺悔、請求寬恕、真誠感恩、與充滿愛的心，幫助自己、幫助他人。

今（2025）年「鴻海獎學鯨：大專碩博士生組」甄選，將於8月11日開始接受報名至10月13日中午，基金會表示，9月15日前報名有早鳥鼓勵，報名資訊https://bit.ly/4nIgtIc

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