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投資台股7月勝率高 法人：波動度高 首選主動式ETF

2025/07/15 15:53

投資台股7月勝率高，法人認為波動度高，建議首選主動式ETF。（業者提供）投資台股7月勝率高，法人認為波動度高，建議首選主動式ETF。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股7月以來上沖下洗，加權指數一度上衝直逼23000點大關，又再度受到對等關稅議題擾市而回落，野村投信分析，自2008年至今台股月度報酬，可發現7月平均表現為下半年最佳、投資勝率不俗，不過，最佳7月與最差7月落差高達17%以上，建議投資人首選主動式ETF。

野村投信全球整合投資方案部主管暨00980A 野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析表示，加權指數今年仍下跌近 3%，與美股頻創新高形成鮮明對比，顯示市場對台股受關稅壓力影響的疑慮依然未解，而台積電股價也才剛回到年初水準，許多出口導向個股股價仍在低檔徘徊，凸顯大盤指數回升僅是權值股撐起的表象，指數與個股間出現明顯的結構性落差，在此情況下，AI 概念股受惠內外資金湧入下續創新高，不少個股本益比已突破歷史區間，背後反映的不止是強勁資金流，也是在反映強勁的遠期獲利成長預期，即使短線籌碼面熱度高，但面對種種不確定性干擾，市場仍積極布局具成長性與抗風險能力的標的，AI題材便是最好的選擇。

游景德進一步指出，儘管對等關稅仍有不確定性，但AI發展趨勢已非常明確，加上還有聯準會降息與減稅政策等利多支撐，台股仍有望續創新高，電子股將續繼續扮演領漲主軸，然而，第2季匯損影響或許尚未完全反映，除1次性的業外損益，從採購原料到生產成本面的變化將進一步衝擊毛利率，不像匯損，這是市場難以計算的潛在變數，且個別漲多股將有顯著的評價修正風險，投資人務必留意，野村投信建議操作上宜主動出擊，多元配置且動態調整，方能在震盪盤勢中掌握長線更優異報酬機會。

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