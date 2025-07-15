比特幣突破12.3萬美元新高後 獲利回吐

比特幣突破12.3萬美元新高後，引發獲利回吐。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國立法利多及機構資金助攻下，全球最大的加密貨幣「比特幣（Bitcoin）」週一（14日）突破12.3萬美元，再創歷史新高，但隨後投資者選擇獲利了結，讓比特幣價格大幅回落，目前失守12萬美元大關。

綜合媒體報導，根據比特幣交易所淨流量數據顯示，比特幣在達成12.3萬美元高點不久後，便出現獲利回吐飆升的情況，比特幣價格一度重挫5%，為3週多來最大跌幅。

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對於比特幣出現獲利回吐情形，加密貨幣託管公司Bitgo亞太區場外交易總監海尼施（Stefan von Haenisch）認為，這只是市場過熱後的一次標準回調，並補充表示，比特幣的下一個關鍵支撐位是11.4萬美元，該價位此前曾引發大量空頭平倉清算。

CryptoQuant分析師Tarek J則認為，這種走勢通常預示著局部頂部的形成，並可能在未來幾天引發健康的回調或盤整。

截至台北時間15日下午3點33分左右，比特幣價格暫報11萬6831.28美元，24小時內漲幅4.75%

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