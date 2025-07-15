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夫妻、情侶共同持有房產 反而一次用掉兩個首購名額

2025/07/15 14:45

根據聯徵中心統計，2023第三季到2025第一季共有36.3萬件房貸案件。（記者徐義平攝）根據聯徵中心統計，2023第三季到2025第一季共有36.3萬件房貸案件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕情侶、夫妻共通出資買房且登記一人一半，反而一次用掉兩個首購額度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近期就有實際案例，民眾要換屋時，因早期購買的房子採取夫妻共同登記，婚後因空間不夠想換大一點，反而面臨第二戶房貸限縮問題，最後只好採取把房子贈與給另一半，才順利取得乾淨的首購貸款條件。

過去不論是情侶還是夫妻共同出資買房，雙方為確保自身權益，多數會採行夫妻共同持有、一人一半持分的登記方式，不過，近幾年央行祭出多項房貸管制措施，如此的登記方式，反而一次就用掉兩個首購條件名額。

曾敬德指出，解決之道就是，其中一方選擇把房屋贈與給另外一半，用沒有房貸的配偶申請房貸，以取得較好的貸款條件與寬限期，但因為兩邊付貸款實在太過吃力，新房子還要拿上百萬現金出來裝修，最後還是把舊屋賣掉降低負擔。

換屋族協處措施 銀行並不積極

曾敬德補充，即便央行選擇性管制措施為避免影響換屋族群，放寬可以切結一買一賣，但銀行因房貸放款額度吃緊，也不是很積極承接這類案件，畢竟還要貸後管理看看是否真的有賣掉。

根據聯徵中心統計，2023第三季到2025第一季共有36.3萬件房貸案件，但央行統計2023年6月至2025年5月，銀行辦理換屋協處案件也僅約2142件，比率相當低，研判換屋族可能先暫時觀望，或者先賣後買，不然就是利用沒有房貸的配偶購屋。

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