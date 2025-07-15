外媒喊「3檔科技股」值得買進抱10年 台積電在內

外媒點出3檔未來十年有望表現優異的科技股。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技股在4月的股市震盪後強勢反彈，Nasdaq綜合指數今年迄今已上漲7%。多家大型科技公司股價接近歷史高點，包括市場領頭羊輝達、微軟以及Meta公司（Meta Platforms）。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，這些公司當然都很優質，但市場上還有其他值得長期投資的科技股，Lyle Daly分析師點出「3檔」未來十年有望表現優異的股票。

1.ASML

半導體是人工智慧（AI）熱潮的核心，而ASML則提供製造半導體所需的曝光機，是這個產業的關鍵供應商。ASML目前最先進的產品是極紫外光（EUV）曝光系統，專為AI晶片而設計。值得注意的是，ASML是目前全球唯一能夠製造EUV曝光機的公司，而這類機台極度複雜，競爭者短時間內幾乎不可能進入市場。

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ASML最大的潛在威脅來自中國，中國正積極投入開發自家的EUV設備。不過，若要打造出品質能與ASML匹敵、並具商業可行性的機台，可能還需要數年甚至更久。過去一年，ASML股價下跌了25%，主要因為財報表現不一。但這對它的商業模式來說並不罕見，畢竟該公司每台EUV機台售價高達2.2億美元，銷售量並不高。目前ASML的本益比約為29，並不算太貴。管理層根據與客戶的溝通，2025與2026年將迎來成長。

2.台積電（TSMC）

談到半導體，台積電也是一間擁有主導地位的企業。台積電是全球最大的晶圓代工廠，市佔率高達68%，包括輝達、蘋果與AMD在內的科技巨頭都依賴它生產晶片。市場看好台積電的理由不勝枚舉。過去五年，台積電的營收與淨利分別成長了134%與110%。公司預估至2029年止，營收將以年複合成長率20%的速度穩定增長。台積電也正積極擴張，今年同時在台灣、美國、日本與德國興建新廠。

值得一提的是，這家半導體巨頭的估值並不昂貴，目前預期本益比約為24，低於納斯達克100指數的平均水平。考慮到半導體是各種科技應用的關鍵零件，且台積電具備良好的營收展望，現價可說是相對便宜。

3.The Trade Desk（TTD）

與前面兩家公司不同，The Trade Desk（TTD）是一家廣告科技公司。它的主力業務是需求端平台（DSP），這是一種媒合廣告主與網路平台廣告空間的軟體。廣告主上傳素材與預算，擁有廣告位的媒體提交出價請求，而The Trade Desk的軟體就在兩者間自動媒合。

2023年，The Trade Desk推出AI平台Kokai，幫助廣告主更精準分配預算、出價策略與目標受眾定位。根據公司統計，使用Kokai後，平均每戶成本下降43%、每次點擊成本下降24%、每次行動成本下降27%。

不過，該公司股價在2024年第四季財報未達預期後大跌，目前年內下跌36%。這很可能是市場反應過度，畢竟，這是八年來公司首次未達財測。到了2025年第一季，公司已恢復成長動能，營收年增25%至6.16億美元，淨利增長8%至5100萬美元。

儘管股價大跌，The Trade Desk的本益比依然不低，但數位廣告市場成長快速。根據預估，全球數位廣告支出將從2025年的6500億美元成長至2034年的約1.5兆美元。對於追求高成長的投資人來說，TTD依然值得關注。

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