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再往前就是巴菲特！中本聰成爲全球第11大富豪

2025/07/15 14:47

比特幣飆升，中本聰身家為全球第11大富豪，有機會挑戰全球前十大富豪「守門員」。（示意圖，彭博）比特幣飆升，中本聰身家為全球第11大富豪，有機會挑戰全球前十大富豪「守門員」。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著比特幣價格週一 （14日）強勢突破12萬美元大關，其創始人中本聰的財富可能也正持續「水漲船高」，達1310億美元（約新台幣3.8兆元），列居全球富豪第11名。外媒稱，目前中本聰的身家已逼近股神巴菲特1421億美元（約新台幣4.16兆元），引發全球對其身份和巨額資產的關注。

區塊鏈分析公司Arkham指出，中本聰在其數千個錢包中持有高達109.6萬枚比特幣，按當前價格計算，其價值已超過1310億美元。

長期以來，業界普遍認為中本聰持有全球約5%、約110萬枚的比特幣，這使得他在加密貨幣領域的地位無可撼動，但由於其匿名身份和資產的非公開性質，實際上中本聰並未被納入官方富豪榜名單內。

目前，全球首富仍由 SpaceX和特斯拉執行長馬斯克以超過4040億美元（約新台幣11.8兆元）的淨資產穩居榜首，軟體公司甲骨文共同創辦人艾里森、Meta執行長札克伯格同以2740億美元（約新台幣8兆元）位居第二和第三。

中媒指出，若以幣價計算，比特幣需要再上漲208%才能達到37萬美元（約新台幣1085.3萬元），從而幫助中本聰登頂全球首富，但前提是其他億萬富翁的淨資產保持不變。

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