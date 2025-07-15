內政部指北士科地上權轉移可自訂辦法 北市府下午將回應

內政部表示，台北市政府若認為北士科地上權移轉案有專案設定地上權給特定對象使用必要，得訂定相關規定後辦理。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）進駐台北市北投士林科技園區，傳出相中新壽取得地上權的台北市市有地T17、T18，新壽在7月10日函文台北市政府，希望將地上權直接轉移給輝達，內政部昨（14）日發布新聞稿表示，台北市政府認為若有必要，可於「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理。北市府今（15）天下午4點將召開記者會，由副市長李四川率相關局處說明。

北市府針對新壽發文希望將地上權直接轉移給輝達，認為不合契約，雙方還需進一步釐清移轉方式。另也發文請行政院專案核准設定地上權給輝達公司設立海外企業總部。

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內政部新聞稿指出，台北市政府就北士科區段徵收範圍內取得的可供建築土地，擬依土地徵收條例第44條第1項第4款規定，請行政院專案核准設定地上權給輝達公司設立海外企業總部一事，依徵收條例第44條第1項第4款規定：「國民住宅用地、安置原住戶或經行政院專案核准所需土地得以讓售」，與本案專案核准設定地上權的情形不同。

新聞稿指出，另依該條第1項第5款規定：「其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權」，同時於第6項規定：「第1項第5款土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之。」因此，台北市政府如考量本案有專案設定地上權予特定對象使用必要，得於「臺北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」訂定相關規定後辦理。

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