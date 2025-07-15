台積電利潤可望飆至紀錄水平 外媒提醒2壓力

台積電預計第2季利潤將成長52%，達到創紀錄水平，但美國關稅和強勢新台幣可能會對其前景造成壓力。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電將在17日舉行法說會，外媒報導指出，台積電季度利潤可望飆升至創紀錄水平，但美國總統川普關稅和外匯政策是令人擔憂的兩項重要因素。

台積電預計第2季利潤將成長52%，達到創紀錄水平，但美國關稅和強勢新台幣可能會對其前景造成壓力。

請繼續往下閱讀...

研究公司IDC集團副總裁馬里奧·莫拉萊斯（Mario Morales）表示，人工智慧相關需求持續蓬勃發展，今年晶圓代工行業收入可能增長17%至18%，而台積電憑藉其市場領先地位，銷售額可能增長接近30%。

根據倫敦證券交易所SmartEstimate從21位分析師收集的數據，台積電預計，截至6月30日的3個月內，其淨利潤將達到3774億新台幣。SmartEstimates一向重視準確的分析師的預測。

台積電已公佈第2季營收成長38.6%。若利潤超過3746.8億新台幣，將創下公司季度淨利最高紀錄，並實現連續第6個季度利潤成長。

目前尚不清楚川普的關稅將對台積電產生多大影響。

今年4月，美國威脅對台灣徵收32%的互惠關稅，但一些國家尚未收到更新的數據。川普本月也表示，可能很快就會對半導體徵收關稅。台積電6月曾表示，美國關稅正產生一些間接影響，並指出這可能會導致晶圓代工價格略有上漲，進而可能對需求造成壓力。

另一個關鍵問題是新台幣兌美元今年迄今已升值12%。

亞洲私人投資公司TriOrient副總裁Dan Nystedt表示：匯率是一個更大的擔憂，因為台積電的大部分收入都是以美元計算。台積電曾表示，新台幣升值1%通常會導致其毛利率下降0.4個百分點。今年6月，該公司表示，新台幣升值已導致其毛利率下降逾3個百分點。

台積電將於週四（17日）發布財報，並將在舉行的收益電話會議上提供第3季指引。

台積電股價去年飆升約80%，但由於對關稅和不利的匯率的擔憂，今年迄今僅上漲3.7%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法