智慧型手機成長煞車 拚生成式AI新賣點

台灣愛立信總經理周大企。（愛立信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕根據愛立信調查預估，全年智慧手機出貨量將從成長，降到持平。愛立信原本預估，在AI驅動下，可望推升2025年智慧手機銷售成長，但在美國總統川普推出關稅政策後，調降今年智慧手機出貨量持平，而生成式AI仍將是智慧手機重要賣點。

台灣愛立信總經理周大企表示，今年初在AI驅動下，智慧手機年增率已經轉為成長，但隨著關稅政策影響，市場趨勢轉為觀望，目前暫時預估全年手機出貨量為持平，而未來關稅恐將影響經濟景氣、全球手機景氣。

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根據最新一期《愛立信行動趨勢報告》調查預測，全球5G用戶數在2025年第一季總數超過24億，2025年底將達29億以上，約占行動用戶總數的三分之一，並預計在2030年底達到63億。

愛立信指出，行動網路流量保持20%的年成長率，未來五年有望翻倍成長；同時，固定無線接入（FWA）對全球電信商的吸引力持續增加，隨著5G能力增強，全球電信商陸續推出對用戶具吸引力、基於速度的FWA服務方案。

在行動網路數據流量方面，2024年第一季至2025年第一季成長率達19%。儘管成長速度有所放緩，但年淨增加流量仍將保持成長。報告預測，行動數據流量在2030年底將較預測期之初增加一倍以上。截至2024年底，透過5G網路傳輸的行動數據流量，占全球行動數據流量的35%，並預計在2030年底達到80%以上。其中，行動網路流量成長主要來自兩大驅動因素，包括AR眼鏡等新型態終端裝置提供的服務，以及具備可擴展性的多模態生成式AI應用。

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